Papenteicher Umweltausschuss lehnt geplanten Ölschieferabbau in der Region ab

Politiker und Verbände in der Region Wolfenbüttel, Braunschweig, Helmstedt und Gifhorn sind geradezu erschüttert über Planungen der Niedersächsischen Landesregierung in Sachen Ölschiefer: In einer Fortschreibung des Landesraumordnungsprogramms (LROP) von 2019 soll bei Bedarf der Rohstoff zur Herstellung von Öl im Tagebau nördlich von Hondelage sowie zwischen Flechtorf und Schandelah gefördert werden können. Weil ein Teil des betreffenden Gebiets in unmittelbarer Nähe zur Samtgemeinde Papenteich liegt, befasste sich am Donnerstag der Ausschuss für Umwelt und Planung mit der Möglichkeit des Ölschieferabbaus und lehnte diesen für alle Zukunft ab.

Die Samtgemeinde Papenteich befindet sich mit der heftigen Kritik und dem Einspruch gegen das Raumordnungsprogramm in guter Gesellschaft zur Gemeinde Cremlingen und zum Landkreis Wolfenbüttel sowie zum Großraumverband Braunschweig. Politische Gremien und Verbände haben sich nachdrücklich gegen die Passage in der Fortschreibung des LROP 2017 gewendet, in der die genannten Ölschieferlagerstätten als Vorranggebiete für die Rohstoffsicherung der Zukunft ausgewiesen werden sollen. Für die betroffenen Städte und Gemeinden bedeutet dies schon jetzt, dass in dem Bereich andere Nutzungsmöglichkeiten wie etwa Bebauung oder Naturschutzgebiete ausgeschlossen werden sollen.

1,9 Milliarden Tonnen Ölschiefer könnten dort lagern

Im Ausschuss für Umwelt und Planung der Samtgemeinde Papenteich zeichnete die stellvertretende Ausschussvorsitzende Ingrid Richter (CDU) in einer Präsentation ein düsteres Bild, falls hier eines Tages tatsächlich die Nutzung der immens großen Rohstoffvorkommen anlaufen könnte: Immerhin umfasst die sogenannte Schiefermulde rund 30 Quadratkilometer, sie ist zwölf Kilometer lang und zwischen zwei und vier Kilometern breit. Die mit dem Projekt befassten Politiker gruseln sich bei der Vorstellung, was da für ein Loch im Erdreich entstehen könnte. Berechnungen aus dem Jahr 1980 haben ergeben, dass der Gesamtinhalt von Ölschiefer rund 1,9 Milliarden Tonnen betragen könnte. Experten erachteten damals einen Abbau als wirtschaftlich interessant.

Mit besonderer Besorgnis betrachtet man in der Samtgemeinde Papenteich die inhaltliche Fortschreibung des Landesraumordnungsprogramms durch das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. In der Neufassung wird das betroffene Gebiet nicht mehr als Vorbehaltsfläche, sondern als Vorranggebiet für Rohstoffe bezeichnet. Flächennutzungs- oder Bebauungspläne, die einen späteren Rohstoffabbau behindern oder erschweren könnten, sind nicht zugelassen.

Ausschuss stellt die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens in Frage

Einstimmig hat der Ausschuss für Umwelt- und Planung einen interfraktionellen Antrag von SPD, CDU und Grünen im Samtgemeinde-Rat noch rechtzeitig vor Ablauf der Einspruchsfrist auf den Weg gebracht. Man stelle sich hinter den bereits geäußerten Protest des Landkreises Wolfenbüttel und der Gemeinde Cremlingen. Wie der Regionalverband Großraum Braunschweig in seiner Stellungnahme formuliert habe, stellt auch der Ausschuss die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens in Frage. „Es ist zudem nicht einsehbar“, so der Antrag wörtlich, „dass nach dem Ausstieg aus der Kernenergie und dem schrittweisen Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Energieträger eine derart prekäre Lage entsteht, die den Rückgriff auf einen schmutzigen Tagebau zur Gewinnung von Öl erzwingt.“

