Papenteicher Politikerinnen hissen Flagge gegen Gewalt gegen Frauen

„Mein Herz gehört mir“ – unter diesem Motto thematisierte der jährliche Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch Zwangsverheiratungen und Frühehen. Auch Frauen aus dem Papenteich setzten ein Zeichen dagegen. Sie hissten eine Flagge vorm Samtgemeinderathaus in Meine.

Die Initiative zur Aktion ging von Barbara Haferkamp-Weber aus. Die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde wies darauf hin, dass es auch in Deutschland nach wie vor zu Zwangsverheiratungen komme und Frühehen geschlossen würden, „obwohl sie seit 2017 offiziell verboten sind“, ja sogar strafrechtlich verfolgt werden. Diese Eheschließungen erfolgten oft im Rahmen traditioneller beziehungsweise religiöser Zeremonien. Die Folgen für die betroffenen Frauen seien dramatisch, sei ihr Ehealltag doch nicht selten von häuslicher und sexualisierter Gewalt geprägt. Zudem lebten sie in hohem Maß in sozio-ökonomischer Abhängigkeit von ihren Ehemännern.

In Deutschland werden jährlich mehr als 300 Frauen umgebracht

Gewalt an Frauen nehme aber weitaus mehr Formen an als Frühehe oder Zwangsverheiratung. Daher nutzte Haferkamp-Weber das gestrige Hissen der Fahne von Terres des Femmes vorm Rathaus auch, um auf einige Zahlen und Fakten aus der bundesweiten Kriminalitätsstatistik hinzuweisen. So würden in Deutschland jährlich mehr als 300 Frauen umgebracht. „Das ist fast täglich ein Mordopfer“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte. Und jede dritte Frau werde hierzulande mindestens einmal in ihrem Leben Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt, bei jeder vierten Frau sei der Täter der aktuelle oder ein früherer Partner.

Der Tag erinnert an die Ermordung von drei Schwestern in der Dominikanischen Republik

Seit 2001 sensibilisiert und informiert Terre des Femmes international mit dem Hissen von Fahnen für und über ein Leben ohne Gewalt – jährlich am 25. November. Der Tag geht auf die Ermordung von drei Schwestern in der Dominikanischen Republik zurück. Wegen ihres politischen Widerstandes gegen den damaligen Diktator Rafael Leónidas Trujillo Molina wurden sie vom dortigen Geheimdienst nach monatelanger Folter am 25. November 1960 ermordet. Der Mut der drei Schwestern gilt Frauen weltweit als Symbol, sich gegen Unrecht zu wehren. 1990 haben die Vereinten Nationen den Tag offiziell als Aktions- und Gedenktag „Nein zu Gewalt an Frauen“ anerkannt.

An der Aktion vorm Papenteicher Rathaus beteiligten sich neben der Gleichstellungsbeauftragten Haferkamp-Weber weitere Frauen, nämlich Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn sowie die Politikerinnen Telse Dirksmeyer-Vielhauer ( CDU), Antje Thomsen ( SPD), Margareta Hannig ( FDP), Renate Kopka (Grüne) und Talene Wiards-Reißmann ( SPD).

Von Ron Niebuhr