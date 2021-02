Papenteicher Politik unterstützt Hilfsprojekt für benachteiligte Kinder

Papenteich

Der Ausschuss für Jugend, Senioren und Integration der Samtgemeinde Papenteich versammelte sich am Mittwochabend online. Es ging um Anträge auf Zuschüsse, unter anderem des Gifhorner DRK-Kreisverbandes für sein Projekt „Malu“.

Der DRK-Kreisverband Gifhorn hat einen Zuschuss in Höhe von 1500 Euro für sein Projekt „Malu – Frühe Bildung für starke Kinder“ beantragt. Nadine Ziegler erläuterte zunächst, worum es geht. „Malu hat im Januar Opstapje abgelöst“, sagte sie. Es richtet sich an Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren aus sozial benachteiligten Familien. In Einzelfällen würden bei besonderem Bedarf auch ältere Kinder betreut. Malu unterstütze und entlaste Mütter und Väter, stärke ihre Beziehung zum Kind, fördere die Entwicklung von Kindern, ermögliche mit Spiel und Spaß neue Lernerfahrungen, vermittele Sicherheit durch wiederkehrende Rituale. „Wir fördern die Kinder dem Alter entsprechend individuell kognitiv, sozial und emotional“, sagte Ziegler.

Die wöchentlichen Besuche der Malu-Begleiterinnen finden überwiegend an der frischen Luft statt

Die wöchentlichen Hausbesuche fänden überwiegend an der frischen Luft statt. Denn man wolle die Kinder ermuntern, die Welt mit allen Sinnen zu erkunden, sagte Ziegler. Die Malu-Begleiterinnen geben den Eltern Anregungen, wie sie den Alltag gestalten und mit ihren Kindern gemeinsam spielen und lernen können. Monatlich seien Gruppentreffen vorgesehen, bei denen „wir die Themen der vergangenen Wochen wiederholen.“ Daneben böten sie die Chance, Informationen über Kindertagesstätten und Familienangebote zu bekommen. „Und die Kinder können natürlich auch miteinander spielen“, sagte Ziegler.

Unterm Strich wolle man über Malu Kindern den bestmöglichen Start ins Leben eröffnen – unabhängig von ihr sozialen Herkunft. „Wir können pro Standort zehn bis zwölf Familien begleiten“, sagte Ziegler. Aus dem Papenteich sei aktuell niemand im Projekt. Man habe an den Standorten Isenbüttel und Meinersen aber freie Kapazitäten, um Familien aus dem Papenteich zu begleiten. Der Ausschuss stimmte mit acht Ja bei einer Enthaltung für die Gewährung des Zuschusses von 1500 Euro.

Von Ron Niebuhr