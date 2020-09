Papenteich

„Bitte nicht anfassen“, musste Vordorfs Ortsbrandmeister Christian Schnelle die Mitglieder des Papenteicher Feuerschutzausschusses auf Abstand halten, als er vor der Sitzung das neue Einsatzfahrzeug präsentierte. „Sonst müssen wir alles desinfizieren.“ Die ersten Praxis-Tests hat das Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-Wasser) bereits bei drei Einsätzen hinter sich. Dabei hätten sich die meisten Dinge bewährt, nur bei ein paar Kleinigkeiten gebe es noch Optimierungsbedarf. Wie zum Beispiel bei den Werkzeugen, die für kleinere Einsatzkräfte schwer zu erreichen weil sehr weit oben gelagert sind.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehren starten wieder

In ihrem Bericht teilte Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn mit, dass im Feuerwehrhaus-Neubau in Vordorf alles im Plan liegt, inklusive der Kosten. In Gravenhorst sei der Rohbau fertig, in Grassel näherten sich die Maurerarbeiten dem Ende. Gemeindebrandmeister Peter Chlebik informierte, dass mittlerweile die Dienste mit maximal zehn Personen wieder aufgenommen wurden und nach und nach auch Kinder- und Jugendfeuerwehren wieder starten. Von ursprünglich 24 künftigen Aktiven in der Truppmann-Ausbildung I seien fünf abgesprungen, bei der Truppmann-Prüfung II sind von 30 noch 24 übrig.

Anzeige

Lange diskutierte der Ausschuss über die Richtlinien zum Ehrenamtsbudget: Was passiert, wenn die Anträge der Feuerwehren die zur Verfügung stehende Summe von 10 000 Euro überschreiten? „Dann sollten wir prozentual bei allen Antragstellern kürzen“, schlug Christian Rode (WGP) vor. Was ist, wenn nicht so viel Geld benötigt wird wie beantragt? Die Feuerwehren müssen der Samtgemeinde ohnehin einen Nachweis über die Ausgaben vorlegen, „der Rest geht zurück in den Topf für nächstes Jahr“, schlug Telse Dirksmeyer-Vielhauer ( CDU) vor. Und über die Verteilung der beantragten Zuschüsse soll die Verwaltung entscheiden, ergänzte Ausschussvorsitzender Sebastian Mehlmann ( SPD). Diese Änderungswünsche fanden mit fünf Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen die Mehrheit.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zusatzausstattung wie Allradantrieb , Klimaanlage und Navigationssystem

Ebenfalls eine längere Diskussion gab es über die Anschaffung einer Doppelkabine für die Meiner Feuerwehr. Das vorhandene Fahrzeug muss laut Feuerschutzkonzept nächstes Jahr ersetzt werden, die Ortsfeuerwehr hat aufgelistet, welche Bedingungen das neue Fahrzeug erfüllen soll. Weil der Wagen in Mehrfachfunktion als Transporter für Geräte und Personen ebenso wie als Zugführungsfahrzeug eingesetzt wird, stehen auf der Liste als Zusatzausstattung Allradantrieb, Klimaanlage und Radio mit Navigationssystem. Die Verwaltung weist darauf hin, dass nicht zuletzt wegen dieser zusätzlichen Ausstattung die Kosten von 46 500 Euro auf 57 500 Euro steigen. Ob Allradantrieb wirklich notwendig ist, wurde ebenso diskutiert wie die Frage, ob künftig alle Zugführungsfahrzeuge so ausgestattet werden müssen. Der Ausschuss bat den Gemeindebrandmeister einstimmig, die offenen Fragen zu klären, damit der Samtgemeinderat entscheiden kann.

Hat eine abnehmbare Anhängekupplung, um in die Halle zu passen: Das Fahrzeug der Feuerwehr Ohnhorst/Gravenhorst ist seit eineinhalb Jahren da. Quelle: Heidi Lindemann-Knorr

Den Antrag der Gemeindefeuerwehr, das technisch am besten erhaltene Einsatzfahrzeug nach Ersatzbeschaffung nicht wie bislang üblich zu verkaufen, sondern als Reservefahrzeug zu behalten, fand der Ausschuss sinnvoll. Für das neue Feuerwehrhaus in Rötgesbüttel gibt es ein Raumkonzept, geplant ist ein ebenerdiger Bau. Und dem Antrag der Ortsfeuerwehr Ohnhorst-Gravenhorst auf Errichtung einer Fertiggarage für 15 000 Euro noch in diesem Jahr wurde stattgegeben. „Unser Fahrzeug musste eine abnehmbare Anhängekupplung haben, damit es überhaupt in die jetzige Halle passt“, erklärte Eberhard Stolzenburg (stellvertretender Gemeindebrandmeister).

Von Christina Rudert