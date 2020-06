Erzieher schildern ihre Arbeitssituation in der Corona-Krise

Papenteich

Corona hat das Leben in vielen Bereichen lahm gelegt. Geschäfte und Freizeiteinrichtungen schlossen, aber auch Schulen und Kitas. Letzteres hatte nicht nur für die Kinder Konsequenzen, sondern auch für die Erzieher. „Vor über drei Monaten wurde unser Berufsalltag von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt“, berichtet Sonja Eßmann, Erzieherin aus dem Papenteich, und schildert, wie die Erzieher die Zeit erlebt hat.

Das ging damals damit los, dass sich Erzieher und Kinder sich voneinander verabschieden mussten, ohne zu wissen, wann sie sich wiedersehen. „So standen wir vor der Frage: Wie sollen wir arbeiten ohne Kinder?“ Eine Frage, die Sonja Eßmann und die Kollegen ihres Teams schnell beantworteten: „Wir arbeiten für die Kinder.“

Die Bedingungen

Die Erzieher haben kreative Ideen entwickelt und spontan auf die neue Situation reagiert. Um den Kontakt zu „ihren“ Kindern aufrecht zu erhalten, schreiben sie Emails und verschicken Videoaufzeichnungen mit Bilderbuchgeschichten und selbst gesungenen Liedern. Steinschlangen vor vielen Kitas und Regenbogenbilder in den Fenstern sollen Mut machen. Die Erzieher bieten Arbeitsblätter für die Vorschulkinder oder Bastelaufgaben für alle an, die von den Kindern in den Einrichtungen abgeholt werden können. Auch die Geburtstagskinder bekommen ihr gewohntes Geschenk, manchmal sogar von den Erziehern an die Haustür geliefert. Kein Kind wird vergessen. „Doch mittlerweile sehen wir uns immer mehr mit den Bedürfnissen ganzer Familien konfrontiert.“

Die Eltern berichten, wie anstrengend es ist, zu Hause ein oder zwei Kinder den ganzen Tag zu beschäftigen, und je länger die Schließung dauert, desto ungeduldiger werden sie. Sie jonglieren mit Home Office und Kinderbetreuung, das belastet die Familien. „Was viele allerdings nicht bedenken: Den meisten Erziehern geht es genauso! Auch wir haben schulpflichtige Kinder, die Zuhause beschult werden müssen. Auch unsere Kinder können nicht in Krippe oder Kindergarten betreut werden“, schildert das Team. Und trotzdem kümmern sich die Erzieher weiter um die Kinder ihrer Einrichtung. „Weil es unser Job ist, den wir wirklich gern machen, und wir jedes einzelne Kind vermissen!“

Aktuell würden sich die Erzieherinnen mehr Rückendeckung vom Kultusministerium wünschen: „Der Ende April aufgestellte Phasenplan ist plötzlich hinfällig, stattdessen werden auf Druck der Eltern die Kitas geöffnet. Die Erzieher werden zum Spielball, denn sie sind letztlich diejenigen, die die Anweisungen und Hygienepläne umsetzen müssen und das alles dann auch noch vor den Eltern zu vertreten haben“, schildern die Kolleginnen die Anforderungen, vor denen sie stehen. In zwei Notgruppen betreuen sie jeweils 13 Kinder, „zusammengewürfelt aus der ganzen Einrichtung und mit gruppenfremden Erziehern“. Für die Kinder bedeute das: anderer Gruppenraum, unbekannte Kinder, andere Regeln. „Das ist belastend für sie, sie brauchen Zuspruch. Trösten unter Einhaltung der Abstandsregeln geht aber nicht.“

„Und wie werden die Erzieher behandeln?“

Darüber hinaus gehören etwa 30 Prozent der Erzieher zur Risikogruppe und dürfen nicht arbeiten. „Um das fehlende Personal zu kompensieren, erlaubt das Kultusministerium jetzt allen Ernstes, dass ungelernte Kräfte in den Kindertagesstätten arbeiten dürfen. Es fühlt sich für jeden Erzieher mit vierjähriger pädagogischer Ausbildung an wie eine schallende Ohrfeige“, stellen Sonja Eßmann, Nicole Weferling, Silke Deichert, Swantje Sporleder, Marion Müller, Martina Müller, Gunther Meyer, Rita Prüser und Laura Bender fest. „Vor fünf Jahren standen wir bei großen, bundesweiten Streiks auf der Straße und haben gefordert: Aufwerten! Jetzt! Wann erfolgt endlich diese Aufwertung? Sind wir nicht systemrelevant?“

