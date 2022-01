Papenteicher Elternprogramm: Tipps für den Alltag und gemeinsame Aktionen

Papenteich

Das Papenteicher Elternprogramm bietet bei acht Veranstaltungen in diesem Jahr zahlreiche Möglichkeiten, etwas dazu zu lernen, sich mit anderen auszutauschen oder neue Erfahrungen zu machen. Das reicht von Vorträgen bis zu kreativem Miteinander von Kindern und Eltern. Bei den Vorträgen gilt – sofern Präsenzveranstaltungen möglich sind – die 2G-Regel. Ist wegen Corona keine Präsenzveranstaltung möglich, finden die Vorträge als Zoom-Konferenz statt.

„Wenn Kinder streiten – an Konflikten wachsen“ heißt es am Mittwoch, 26. Januar, von 19 bis 21 Uhr bei dem Online-Vortrag von Cornelia Lupprian, Pychotherapeutin und Systemischer Familienberaterin. Wann sollen Erwachsene eingreifen, wann nicht? Was tun, wenn ein Kind das jüngere Kind schlägt oder schubst? Cornelia Lupprian wird erklären, warum Streiten für Kinder so wichtig ist.

Osternester aus Naturmaterialien entstehen

Eltern und Großeltern sind eingeladen für Donnerstag, 10. März, von 19 bis 21 Uhr im Meiner Rathaus zu „Erste Hilfe bei Notfällen im Säuglings- und Kinderalter?“ Einsatzsanitäter Lothar Neumann gibt eine Einführung in Hilfsmaßnahmen bei kleinen und großen Notfällen. Zum Kreativtag lädt die Papenteicher Jugendförderung Eltern und deren Kinder ab acht Jahren ein. „Ei wie schick“ heißt es am Samstag, 2. April. Von 14 bis 16.30 Uhr gestalteten Kunsthandwerkerin Annette Riechelmann und Sozialpädagogin Jana Roggenkämper mit Müttern, Vätern und Kindern ein Osternest aus Naturmaterialien.

Um Entscheidungsfindung in der Familie geht es am Dienstag, 10. Mai, zwischen 19 und 21 Uhr beim Online-Vortrag des Sozialpädagogen und Kooperationslotsen Cornelius Scheier. „Das entscheiden wir für dich!?“ ist der Abend überschrieben, es geht um ganz konkrete Fragen wie die, ob ein dreijähriges Kind entscheiden kann, ob es in die Wald- oder die Baugruppe der Kita geht, und wie ein Wochenendausflug so geplant wird, dass alle Familienmitglieder dabei sein mögen.

Auf dem Wasser und im Wald

Zur Kanutour auf der Oker brechen Väter mit ihren Kindern – die mindestens elf Jahre alt sein und ein Freischwimmerzeugnis haben müssen – am Sonntag, 19. Juni, von 10.30 bis 15 Uhr auf, frei nach dem Motto „Wenn der Vater mit dem Kinde...“. Ein Abenteuer im dunklen Wald erwartet dann Kinder ab sechs Jahren, Eltern und Großeltern am Freitag, 2. September, von 19.30 bis 21.30 Uhr.

Ab in den Wald: Zu einer Wanderung in die Dunkelheit geht’s Anfang September. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Sie ist Lerncoach, Bildungsberaterin und Lehrkraft: Dr. Martina Moog wird am Mittwoch, 12. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Rathaus zeigen, dass die Kombination von Kind und Schule nicht unbedingt Stress bedeuten muss. Die Pubertät steht am Donnerstag, 10. November, zwischen 19 und 21 Uhr im Rathaus im Mittelpunkt. Cornelia Lupprian gibt Hintergrundinformationen zu den Konflikten, die in dieser Zeit normal sind, und Tipps zur Alltagsgestaltung.

Hier gibt es weitere Informationen:

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung unter www.unser-ferienprogramm.de/papenteich erforderlich, weitere Infos bei der Jugendförderung unter Tel. (05304) 50 234 oder 50 235, E-Mail: jugendfoerderung@papenteich.de.

Von der AZ-Redaktion