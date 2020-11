Abbesbüttel/Braunschweig

Ein Autodieb ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 2 teils mit Tempo 240 vor der Polizei geflohen. Eine Streife wollte den Fahrer zuvor an der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen anhalten und kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann beschleunigte aber stark und fuhr weiter Richtung Berlin. An der Abfahrt Braunschweig-Ost verlor er die Kontrolle über das Auto und rutschte auf eine Rasenfläche. Anschließend setzte der Mann die Flucht zu Fuß fort. Trotz des Einsatzes von Signalmunition zum Ausleuchten des Geländes und der Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte der Dieb entkommen. Den Wagen hatte er kurz zuvor im nahe gelegenen Abbesbüttel im Landkreis Gifhorn gestohlen.

Von der AZ-Redaktion