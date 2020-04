Viele Indizien sprechen gegen den mutmaßlichen Brandstifter aus dem Papenteich

Hildesheim/Papenteich

Die Anklage im Prozess wegen der Brandstiftungen in Grassel und Umgebung stützt sich auf Indizien. Das wurde bei der Zeugenvernehmung eines Kripobeamten aus der Polizeiinspektion Gifhorn im Hildesheimer Landgericht am Donnerstag deutlich. Der 58-Jährige ist bei der Polizeiinspektion Gifhorn zuständig für Branddelikte und war der Ermittlungsführer bei der Serienbrandstiftung.

Er berichtete, dass die ersten kleinen Brände in der Gemeinde Meine bereits Ende Mai 2019 gemeldet wurden. Nach fünf bis sechs Bränden habe man dann am Pfingstsonntag – das war der 9. Juni – die ersten Observationseinsätze gestartet. Mehrere Teams sollen rund um Meine unterwegs gewesen sein.

Anzeige

Videoüberwachung im Juni

Zu diesem Zeitpunkt habe es bereits die ersten Hinweise auf den Angeklagten gegeben. „Wir hatten da aber eine Vielzahl von Hinweisen, die Leute wurden immer nervöser“, sagte der Kripomann vor Gericht. Das Grundstück des Angeklagten wurde mit Video überwacht, sein Mobiltelefon abgehört. So konnte die Polizei sehen, wie der Angeklagte am 23. Juni gegen 17.05 Uhr auf seinem Fahrrad sein Grundstück verließ und um 18.40 Uhr zurückkehrte. Genau in diesem Zeitraum ging in Abbesbüttel eine Scheune in Flammen auf. Zeitgleich soll einer joggenden Polizeibeamtin ein Mann auf einer Bank aufgefallen sein, der aus rund 300 Meter Entfernung den Brand beobachtete. Anhand eines Fotos habe diese den Angeklagten zweifelsfrei identifiziert, so der Beamte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Vermutlich sei dieser Brand mit einem Grillanzünder gelegt worden. Durch einen bodennah eingesetzten Brandbeschleuniger soll auch in Grassel ein Gartenhaus am 3. August angezündet worden sein. Hier habe die Eigentümerin den Angeklagten in der Nähe gesehen. Als am darauffolgenden Tag eine Scheune in Grassel ausbrannte, habe die Polizist einen technischen Defekt als Brandursache ausgeschlossen. Die Polizei kontrollierte den Angeklagten in der Nähe des Brandortes und fand Krümel von Grillanzündern in der Außentasche seines Parkas. „Das war alles kein Zufall mehr, die Ermittlungen konzentrierten sich auf den Angeklagten“, sagte der Kripomann.

Angebrannte Grillanzünder

Bei ihren Recherchen stießen die Polizeibeamte dann auf weitere Gebäude, an denen angebrannte Grillanzünder gefunden wurden. Größere Schäden hätten diese nicht verursacht. „Leider gibt es nur Indizien, keine Sachbeweise“, so der Ermittler weiter. Denn auf frischer Tat wurde der 42-Jährige nie ertappt. Der Angeklagte habe in den Vernehmungen die Brandstiftungen bestritten, will sich nicht in der Nähe von Brandorten aufgehalten haben. „Er bestritt an dem Ort gewesen zu sein, selbst als sein Fahrzeug auf einem Foto eindeutig zu identifizieren war“, so der Ermittler weiter.

Die Hausdurchsuchung beim Angeklagten habe der Polizei ein weiteres Indiz für die Täterschaft des Angeklagten geliefert. Sie stießen auf einen Kalender mit Einträgen wie „ Auto anzünden“ und „Container anzünden“. Zwölf weitere Einträge sollen sich auf Brandstiftungen in Clausthal-Zellerfeld beziehen. An den jeweiligen Tagen soll sich der Angeklagte dort bei seinen Eltern aufgehalten haben. Interessant sei für die zuständige Kripo in Goslar gewesen, dass zwölf Feuer im Kalender eingetragen waren, davon aber nur elf an die Öffentlichkeit gemeldet wurden. „Es ist denkbar, dass er dafür verantwortlich ist“, so der Zeuge weiter.

War das der Grund?

Am Ende seiner Aussage vermutete der Polizist, den Auslöser für die Brandstiftungen zu kennen: Am Tag des ersten Feuers, dem 25. Mai 2019, soll die Ex-Ehefrau des Angeklagten neu geheiratet haben.

Der Prozess wird am 4. Mai fortgesetzt.

Von Bettina Reese