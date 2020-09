Papenteich

Die Hygienemaßnahmen der Samtgemeinde Papenteich und der Schulleitungen aufgrund der Corona-Pandemie greifen. Im Schulausschuss gab es jüngst einen Bericht über die eingeleiteten Schritte und den aktuellen Stand. Bisher gilt dabei in Sachen Corona für den Schulbetrieb im Papenteich: „Es ist zum Glück noch nichts passiert“, sagte Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Gleichwohl das nur eine Momentaufnahme sein kann angesichts insgesamt steigender Infektionszahlen in Deutschland.

Grundlage für die Hygienepläne der Schulen ist der Rahmen-Hygieneplan des Landes Niedersachsen. Individuelle Regelungen wie das Festlegen von Laufwegen zum Beispiel obliegen demnach stets den Entscheidungsträgern vor Ort. Erhöhte Kosten für Mittel wie Seife oder Papierhandtücher würden von der Samtgemeinde über das Schulbudget abgebildet. Auch mit Desinfektionsmittel seien die Schulen noch bis zu den Herbstferien ausreichend bevorratet, Nachbestellungen würden derzeit innerhalb von einem bis drei Tagen geliefert. Was das Lüften in den Klassenräumen angehe, so bildeten die Empfehlungen der Kommission Innenraumlüfthygiene die Grundlage. Nach 45 Minuten Unterricht sollte ein Intervall von fünf Minuten Stoßlüften erfolgen, wenn Personen husten oder niesen auch zwischendurch gelüftet werden. Gravierende Auswirkungen durch das Lüften in der Heizperiode seien nicht zu erwarten, da die Technik solche Schwankungen ausgleichen könne. In der Oberschule Papenteich sei zudem eine Belüftungsanlage installiert, die für permanente Frischluftzufuhr sorge.

79 mobile Computer wurden im Papenteich an die Schulen geliefert

Weiterhin ging es um das Thema digitaler Unterricht – ebenfalls wichtig, gerade in der gegenwärtigen Situation. „Wir haben schnell gehandelt, Fördermittel beantragt und Geräte beschafft“, berichtete Ines Kielhorn. Die Samtgemeinde hatte Mittel aus dem Förderprogramm von Bund und Ländern abgerufen. Insgesamt flossen rund 55 000 Euro Zuschuss. Für die Schulen im Papenteich ergab sich Gesamtbedarf von 79 mobilen Computern. Ein Teil der Geräte stand schon im August zur Verfügung, der Rest ist nach Lieferschwierigkeiten dann im September eingetroffen.

Für den digitalen Unterricht vor Ort in der Schule werden auch Mediaboards eingesetzt. In den dritten und vierten Klassen der Grundschulen sind die Geräte bereits im Einsatz. „Auch die ersten und zweiten Klassen sollen nun damit ausgestattet werden“, teilte die Samtgemeindebürgermeisterin mit. Im Unterricht der dritten und vierten Klassen würden die Geräte bereits sehr gut genutzt. Der Schulausschuss gab daher grünes Licht, die Verwaltung soll einen Förderantrag im Rahmen des Digitalpaktes stellen und die Ausschreibung für die Beschaffung einleiten.

Vorgestellt wurde dann noch der Paritätische Helmstedt als neuer Kooperationspartner der Grundschule Adenbüttel für das Ganztagsangebot. Dem stimmte der Ausschuss ebenfalls zu. Das Ganztagsangebot soll auch mit dem neuen Partner stattfinden wie bisher schon. Und für die Schulpädagogik im Rahmen des Projektes „Jugendhilfe im Kontext Schule“ in der Grundschule Schwülper stellt die Samtgemeinde Mittel zur Verfügung für Büroausstattung. „Wir haben noch Restmittel aus einem ähnlichen Projekt, die wir nutzen können“, erläuterte Ines Kielhorn.

Von Chris Niebuhr