Papenteich

Im geplanten Neubau des Rötgesbütteler Feuerwehrhauses stecke Sprengstoff, meinte Wolfgang Stindl (Grüne) bei der jüngsten Samtgemeinderatssitzung – seien die voraussichtlichen Kosten doch innerhalb eines Jahres um fast eine Million Euro gestiegen. Zudem habe man die Frist für einen Antrag auf Fördermittel verstreichen lassen. 252 000 Euro seien so flöten gegangen. Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn erwiderte, dass der Antrag fristgerecht gestellt, den Fördertopf danach aber gestrichen worden sei.

Dr. Arne Duncker (Grüne) wies darauf hin, dass KfW-55 als Baustandard zwar geprüft worden sei, nicht aber KfW-40. Letzterer treibe zwar die Baukosten in die Höhe, könnte aber wegen geringerer Energiekosten langfristig günstiger für die Samtgemeinde sein. Kielhorn sagte, dass „ein Feuerwehrhaus nicht mit einem Wohnhaus vergleichbar ist. Es wird ganz anders beheizt.“ Die Berechnung müsste ein Fachplaner vornehmen, und das sei zeit- und kostenintensiv. Auch Hermann Schölkmann (WGP) riet von weiteren Prüfaufträgen ab, denn die hätten bereits genug Kosten verursacht. Von Holzbauweise habe der Planer inzwischen übrigens vor allem aus Gründen des Brandschutzes abgeraten, berichtete Kielhorn.

Die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage wird noch geprüft

Letztlich stimmte der Rat dem Entwurf für den Neubau zu. Die weitere Planung erfolgt inklusive einer fünften Fahrzeugbox. Sofern der Landkreis Gifhorn bis zum 1. Juli die Kostenübernahme zugesagt hat, wird sie auch gebaut. Geprüft wird, ob KfW-40-Bauweise Fördermittel bringt. Die Verwaltung stellt den Bauantrag. Haushaltsmittel von einer Million Euro sind 2022 einzuplanen, weitere 1,65 Millionen Euro im Folgejahr. Zudem wird die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage geprüft. Von einer wirtschaftlichen und ökologischen Prüfung von Holzbauweise rückte der Rat nach einer Sitzungsunterbrechung ab.

Weitere Beschlüsse im Samtgemeinderat Der Flächennutzungsplan wird im Bereich der Gemeinde Rötgesbüttel neu gefasst, um den Weg für den Neubau des dortigen Feuerwehrhauses zu ebnen. Die Zufahrt zum Gravenhorster Feuerwehrhaus wird für 7 000 Euro saniert. 180 Flammschutzhauben für Atemschutzgeräteträger werden aus Haushaltsresten angeschafft. 2022 wird der Gebäudesockel des Wedesbütteler Feuerwehrhauses saniert (8 000 Euro), 2023 die Außenanlagen hergerichtet (47 500 Euro). Den Feuerwehren Adenbüttel, Groß Schwülper und Wedesbüttel-Wedelheine werden die Kosten für aus Eigenmitteln beschaffte Spinde nicht erstattet. Parkflächen zur Verbesserung der Alarmausfahrt an der Feuerwehrzentrale Meine werden 2022 mit Rasengittersteinen erstellt. Dafür stellte der Rat weitere 6 900 Euro zur Verfügung. Neufahrzeuge der Feuerwehren ab der Größe eines Tragkraftspritzenfahrzeuges mit Wassertank werden künftig inklusive eines Abbiegeassistenten beschafft. Für vorhandene Fahrzeuge wird geprüft, ob eine Nachrüstung möglich ist. Der Haushaltsansatz für Erhalt und Anlegen von Hydranten in Neubaugebieten wird um 16 500 Euro auf 26 500 Euro erhöht. Die Übergangshalle der Ortsfeuerwehr Grassel wird aufs Gelände des Bauhofes im Meiner Badeweg versetzt (38 700 Euro). Der Bauhof der Samtgemeinde erhält einen Knicklenker samt Anbauteilen für 86 000 Euro.

Auch die Sitzordnung im Ratsrund sorgte für Zündstoff. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, von links nach rechts die Mitglieder von SPD, Grünen, WGP/FDP, CDU und AfD zu platzieren. Die CDU allerdings wollte die Plätze mit WGP/FDP tauschen und so neben den Grünen sitzen, die mit ihnen und der SPD eine Gestaltungsgemeinschaft bilden.

Verweis auf die Parlamente der Französischen Revolution

Das sah Eberhard Stolzenburg (WGP) anders: „Die Sitzordnung sollte sich am Deutschen Bundestag orientieren“, sagte er. Der wiederum beziehe sich in der Anordnung Links-Mitte-Rechts auf die Parlamente der Französischen Revolution. „Muss die Gestaltungsgemeinschaft wirklich zusammen hocken? Wir als Liberale sollten in der Mitte sitzen bleiben“, meinte Stolzenburg. Und Hermann Schölkmann (WGP) vermisste eine echte Begründung für den Vorstoß der CDU. Er sah es als Versuch an, „uns an den rechten Rand zu rücken.“ Der Rat stimmte allerdings mehrheitlich für die neue Sitzordnung.

Den Haushaltsplan fürs Jahr 2022 nahm der Samtgemeinderat einstimmig an.

Von Ron Niebuhr