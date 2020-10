Meine/Rötgesbüttel

Elf übereilige Autofahrer wurden in der Nacht zum Donnerstag im Gifhorner Südkreis von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Zum Teil gab es extreme Tempoverstöße zu verzeichnen.

Zwei Stunden hatten sich Beamte des Polizeikommissariats Meine mit der Lasermesspistole in Rötgesbüttel an der Ortsdurchfahrt im Zuge der B 4 postiert und dokumentierten dort sieben Verstöße. Trauriger Spitzenreiter war bei erlaubtem Tempo 50 ein 50-jähriger Autofahrer aus Schwülper mit 106 Stundenkilometern. Ihn erwarten nun zwei Monate Fahrverbot und 280 Euro Bußgeld. Eine Stunde lang kontrollierten die Beamten anschließend das Tempo auf der B 4 in der 80er Zone zwischen Meine und Meinholz. Dort wurden vier Verstöße festgestellt. Der dortige Spitzenreiter war ein 51-Jähriger aus Meine mit gemessenen 157 Stundenkilometern. Ihn erwarten drei Monate Fahrverbot und 600 Euro Bußgeld.

Von der AZ-Redaktion