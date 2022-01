Meines Grundschule am Zellberg stehen wichtige Jahre bevor: Ab 2023 soll sie Ganztagsschule sein. Zentral dafür ist der Neubau einer Mensa. Wo die hinkommt und wie viel sie kostet, zeichnet sich ab.

Grundschule am Zellberg in Meine auf dem Weg zum Ganztagsbetrieb

