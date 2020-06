Samtgemeindebürgermeisterin benennt Schadenshöhe am Feuerwehrhaus in Grassel

Meine/Hildesheim

Die Brandserie in Meine und Umgebung mit neun Bränden hat die Freiwilligen Feuerwehren einiger Ortschaften zwischen Juni und September 2019 in Atem gehalten. Der Brand ihres eigenen Feuerwehrhauses am 6. Juli 2019 beschäftigt die Freiwillige Feuerwehr in Grassel bis heute. Darum ging es am Freitag vor dem Landgericht in Hildesheim.

Schaden am Gerätehaus

In der Anklage der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde der Schaden bei diesem Feuer auf 150 000 Euro geschätzt. Allein der Schaden am Inventar soll rund 55 000 Euro betragen. Dies hatte eine Angestellte der Samtgemeinde Papenteich bereits berichtet. Als Zeugin sagte nun auch die Samtgemeinde-Bürgermeisterin Ines Kielhorn aus. „Allein 91 139,69 Euro haben wir für eine provisorische Unterbringung der Feuerwehr in Grassel ausgegeben“, sagte die 56-Jährige vor dem Landgericht Hildesheim. Eine große Lagerhalle wird zurzeit als Feuerwehrgerätehaus genutzt.

Ihr größeres Problem: Nach heutigen Vorschriften sind bestimmte Auflagen einzuhalten. Deshalb muss das Feuerwehrhaus viel größer als vorher gebaut werden. Die Kosten dafür würden sich auf 1,2 Millionen Euro belaufen, die Baugenehmigung läge bereits vor, sagte Ines Kielhorn. Über den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Grassel sei allerdings schon vor dem Brand diskutiert worden, so die Bürgermeisterin. Von der Gebäudeversicherung habe die Samtgemeinde 112 000 Euro erhalten. Ein Rechtsanwalt müsse nun klären, ob die Versicherung noch mehr zu zahlen hat.

Inventar nicht mitversichert

Der Brandschaden am Schützenhaus in Grassel wurde in der Anklage auf etwa 7500 Euro geschätzt. Ein 58-Jähriger aus Grassel berichtete, dass der gesamte Flachdachanbau am Schützenhaus beim Feuer am 4. Juni 2019 zerstört wurde. Die Gebäudeversicherung habe 45 000 Euro bezahlt. „Das Inventar war nicht mitversichert“, sagte der 58-Jährige als Zeuge vor dem Landgericht Hildesheim.

Am nächsten Dienstag wird das Verfahren fortgeführt. Neben zwei Sachverständigen werden weitere Zeugen gehört. Der Verteidiger des 42-jährigen Angeklagten hat für diesen Tag eine Erklärung seines Mandanten angekündigt.

Von Bettina Reese