Ohnhorst

Achtung, Vollsperrung: Die Fahrbahnsanierung der Kreisstraße 64 zwischen Ohnhorst und der Einmündung in die Landesstraße 321 zwischen Wedelheine und Meine beginnt am Montag, 11. November. Dann wird die alte Fahrbahndecke abgefräst und eine neue stärkere Befestigung aufgebracht. Im Anschluss werden die Ackerzufahrten angepasst und die Bereiche seitlich der Fahrbahn erneuert. Während der Arbeiten wird die K 64 zwischen Ohnhorst und der L 321 voll gesperrt. Die Umleitung führt von Ohnhorst über Wasbüttel, Calberlah und Allenbüttel und in der Gegenrichtung über Meine, Rötgesbüttel und Gravenhorst nach Ohnhorst. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Hinweise auf den Plantafeln zu beachten.

Von unserer Redaktion