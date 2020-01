Vier Damen ziehen „ein Jungsding“ durch

Schwülper

In eine kulturell hochspannende Saison ist der Kulturverein Papenteich um Michael Schenkel gestartet – mit dem traditionellen Neujahrskonzert. Das gestalteten diesmal Les Brünettes mit einer Spezialversion ihres Programmes „ The Beatles Close Up“. Das Publikum im ausverkauften Bürgerhaus war begeistert.

Tickets in nur zwei Stunden weg

„Alle Tickets fürs Neujahrskonzert waren innerhalb von zwei Stunden weg“, berichtete Schenkel von einem äußerst rasant verlaufenen Vorverkauf. Wer die tadellose Darbietung der vier A-cappella-Sängerinnen erlebte, war von der Nachfrage kein bisschen überrascht – egal ob sie nun „Blackbird“, „Here Comes the Sun“, „And I Love Her“, „Got to Get You“, „Lady Madonna“ oder „Penny“ vortrugen. Juliette Brousset mit glasklarem Sopran, Stephanie Nagel als Allroundtalent, Julia Pellegrini mit markant sensiblem Gesang in Alt und Mezzosopran sowie Lisa Herbholzheimer mit ihrer rauchig-tiefen Stimme verliehen den Klassikern von The Beatles eine ganz eigene Note.

Hommage an eine großartige Band

„Wir wollten mal so ein richtiges Jungsding machen“, verrieten sie, was sie dazu motiviert hatte, sich an The Beatles heranzuwagen. Die Kultmusiker aus Liverpool seien nun mal „die Boyband überhaupt“. Zur Recherche haben Les Brünettes Hamburg besucht, wo die Beatles auftraten als sie noch keine große Nummer waren. Auch in ihrer Heimatstadt Liverpool haben sie vorbeigeschaut. Und in London haben sie im gleichen Studio wie damals The Beatles ihr Album aufgenommen. „Close Up“ sei ihre „Hommage an eine großartige Band“, sagten Les Brünettes.

Schlemmen nach Herzenslust

Kulturvereinsvorsitzender Schenkel freute sich, Les Brünettes im Papenteich begrüßen zu können. Das Neujahrskonzert genossen die Zuhörer in zwei Blöcken – unterbrochen von einer ausgiebigen Mittagspause, in der alle Gäste nach Herzenslust schlemmen konnten. Hochzeits- oder Gulaschsuppe, Thai Curry oder Canapés zum Beispiel. Mit „ The Beatles Close Up“ gab der Kulturverein einen Vorgeschmack auf eine Saison, die noch viel zu bieten hat. Komiker Moritz Netenjakob etwa gastiert schon am Samstag, 29. Februar, ab 20 Uhr im Bürgerhaus mit seinem Programm „Das Ufo parkt falsch“. Schenkel pries ihn als „Meister der Parodie“ an.

Weitere Programmhöhepunkte

Fee Badenius legt am Samstag, 25. April, ab 20 Uhr einen Zwischenstopp auf ihrer Tour im Bürgerhaus ein mit Liedern voll Sehnsucht und Melancholie, Zartheit und Stärke, Bodenhaftung und tiefsinnigem Wortwitz. Es folgen tollkühne orientalisch anmutende Instrumental-Iterpretationen deutscher Volkslieder vom Quadro Nuevo am Freitag, 19. Juni, ab 20 Uhr in Meines St. Stephanikirche. Broom Bezzums reißen am Samstag, 5. September, ab 20 Uhr im Bürgerhaus gewiss alle Freunde des Irish Folk mit. „Last but not least mischen wir auch bei den Heißen Kartoffeln mit“, kündigte Schenkel an. Und zwar in Form von Lars Redlich. Der vielseitige Entertainer trägt in Schwülpers Okerhalle am Sonntag, 20. September, ab 19.30 Uhr sein Programm „Ein bisschen Lars muss sein“ im Rahmen der Gifhorner Kabarett-Tage vor.

Alter Vorstand wird geehrt

Schenkel nutzte den Neujahrsempfang auch für eine „Herzenssache“: die Ehrung und Würdigung des alten Vorstandes. Von der Gründung 1998 bis 2017 prägten Ingrid Richter, Dr. Ulrich-Dieter Standt, Heiderose Langanke, Rosemarie Schuck und weitere Akteure die Kunst- und Kulturlandschaft im Papenteich. Sie etabilierten Events wie Musik und Kunst im Rathaus oder auch das Neujahrskonzert. Dafür gebühre ihnen „sehr, sehr viel“ Dank und Anerkennung, betonte Schenkel. Die Geehrten nahmen die Auszeichnung „mit großer Freude“ an. „Was der neue Vorstand leistet, ist ganz, ganz toll. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg und guten Zusammenhalt“, sagte Richter. Und Standt ergänzte: „Wir hätten es nicht besser machen können.“

Von Ron Niebuhr