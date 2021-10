Meine

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder ist nach wie vor hoch. „Wir rechnen damit, dass er bei uns noch weiter steigen wird durch Neubaugebiete wie in Abbesbüttel“, sagte Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann nun zur Situation im Meiner Jugendausschuss. Kernthema der Sitzung war das Schaffen von Lösungen für die Kinderbetreuung.

Dabei möchte die Gemeinde zweigleisig fahren. Zunächst soll nach mehrheitlicher Meinung der Ausschussmitglieder in Bechtsbüttel ein Anbau geschaffen werden für jeweils eine Kindergarten- und eine Krippengruppe. Die baulichen Voraussetzungen dafür lägen bereits vor, so dass man handlungsfähig sei, erläuterte Ute Heinsohn-Buchmann.

Ein Kita-Neubau in Meine gestaltet sich schwierig

Ute Heinsohn-Buchmann Quelle: privat

Anders als für einen Neubau in Meine. Den möchte man zwar im Auge behalten und dafür weiter eine Fläche am Zellbergsheideweg beplanen. Doch: „Das wird dauern, da wir viele Auflagen bekommen haben von der Unteren Naturschutzbehörde“, sagte die Bürgermeisterin. Es müssten Gutachten erstellt werden zum Vorkommen verschiedener Arten auf der Waldfläche. Dabei seien alle Jahreszeiten zu berücksichtigen, also müsse man mit einem Jahr allein dafür rechnen. Die Erfahrungswerte habe die Gemeinde Meine auch schon bei anderen Vorhaben gesammelt. Hinzu käme dann noch die Zeit für das Aufstellen eines Bebauungsplanes – ebenfalls ungefähr ein Jahr. „Erst dann können wir einen Bauantrag stellen, brauchen aber schon vorher Plätze“, meinte die Bürgermeisterin. Daher empfahl der Jugendausschuss die zweigleisige Lösung: erst Bechtsbüttel und dann für einen künftigen Bedarf an Kitaplätzen den Zellbergsheideweg quasi in der Schublade haben.

Mit einem Antrag, ad hoc nach Übergangslösungen zu suchen, befasste sich der Ausschuss dann nicht mehr. Peter Penkalla (Grüne) sah das nicht als erforderlich an, da die derzeitige Situation das Einrichten einer kompletten zusätzlichen Gruppe nicht erforderlich macht. Ute Heinsohn-Buchmann betonte: „Wir haben auch schon in der Vergangenheit immer wenn es nötig war, Interimsgruppen eingerichtet im Zuge der laufenden Verwaltungsarbeit. Die Not ist aktuell aber nicht zu groß.“ Zudem werde das kurzfristige Einrichten von Interimsgruppen angesichts des Fachkräftemangels auch zunehmend schwieriger. Man könne solche Gruppen erst beantragen, wenn man das Personal habe, sonst gebe es keine Betriebserlaubnis. Die Gemeinde werde aber weiter ein waches Auge auf den Bedarf haben, in der Vergangenheit habe man meist bei einem zusätzlichen Bedarf von acht bis zehn Plätzen gehandelt – stets im Austausch mit den Eltern.

Jugendclub Wedelheine ist wieder geöffnet

Weiterhin gab es noch Erfreuliches aus Wedelheine. Nach der Schließung des dortigen Jugendclubs hätten sich nun zwei Jugendliche gemeldet, die einen Neustart mit neuen Strukturen angeregt hätten. Dieser sei inzwischen erfolgt, berichtete Ute Heinsohn-Buchmann. Und schließlich gebe es bei der Gemeinde Meine auch den Plan, die Kitas mit stationären Luftfilteranlagen auszustatten. Darüber soll nun der Verwaltungsausschuss beraten.

Von Chris Niebuhr