Die Winterpause auf der Baustelle ist vorbei, die Arbeiter sind wieder am Werk rund um das neue Feuerwehrhaus in Grassel. Das ist auch von außen gerade gut zu sehen.

Stapel mit Pflastersteinen stehen bereit, Männer mit Schaufel und Schubkarre sind unterwegs. Die ersten Bordsteine liegen. Seit dem ersten Wochenbeginn des neuen Jahres geht es wieder rund am Feuerwehrhaus, das Außengelände steht auf dem Programm. Markus Pape von der Samtgemeinde Papenteich rechnet mit zwei bis drei Monaten Bauzeit dort, je nach Witterung.

Das Pflaster ist schon da: Die Arbeiten am neuen Feuerwehrhaus in Grassel sind auf der Zielgeraden. Quelle: Sebastian Preuß

Auch innen hat sich in den vergangenen Wochen einiges getan, doch fertig ist das Feuerwehrhaus auch da noch nicht, sagt Ortsbrandmeister Jan Klages. Wasser und Strom liegen schon bis zum Haus, doch es fehlen ihm zufolge noch die Zähler. Auch die neuen Feuerwehrgarderoben seien noch nicht da.

Auf den Zähler kommt es an: Ohne Stromanschluss keine Inbetriebnahme des Feuerwehrhauses in Grassel. Quelle: Markus Scholz dpa Archiv

Dafür ist die spezielle, rutschfeste Hallenbodenbeschichtung aufgebracht. Den Weg dazu bereiteten die Feuerwehrleute laut Klages in Eigenleistung. Sie strichen nicht nur die Wände selbst, sondern spachtelten am Boden Spalten zwischen Wand und Bodenbelag zu, damit die Spezialbeschichtung eben aufgetragen werden konnte. Bis einen Tag vor Heiligabend seien die Kameraden auch damit beschäftigt gewesen, Regale einzubauen. Eine Firma habe die Küche installiert.

Inbetriebnahme: Jetzt kommt es auf die Hausanschlüsse an

In den kommenden Tagen setzen laut Pape auch Elektriker und Heizungsbauer ihre Arbeit fort. Einen konkreten Termin zur Inbetriebnahme vermag Pape nicht zu nennen. Wichtig seien nun die Hausanschlüsse. „Für die Inbetriebnahme brauchen wir die Zähler.“

Wo Grassels Feuerwehrwagen künftig rausfahren

Inbetriebnahme und dauerhafte Nutzung werden wohl ein fließender Übergang. Die Feuerwehr wechselt von der Übergangshalle ein paar Meter weiter in den Neubau. Jenes provisorische Domizil steht allerdings dort, wo die endgültige Zufahrt der Einsatzfahrzeuge zur Straße Am Kirchenholz geplant ist. Die Einsatzfahrzeuge müssen – wie die Privatautos der Feuerwehrleute – über den Wirtschaftsweg neben dem Dorfgemeinschaftshaus rollen, so lange die Halle nicht abgebaut und die sogenannte Alarmausfahrt gepflastert ist, sagt Pape.

Von Dirk Reitmeister