Neben dem Haus von Eberhardt Frixe befindet sich nicht das Haus seiner Nachbarn, sondern ein Platz für seine Leidenschaft und sein Hobby: die Weide der Nandus. Die in Südamerika beheimateten, flugunfähigen Vögel erinnern von ihrem Aussehen her an Sträuße, die Laufvögel unterscheiden sich jedoch deutlich vom Afrikanischen Strauß. Immer zur Mittagszeit füttert er seine drei Nandus, die jetzt nicht mehr allein sind, denn es gab Nachwuchs bei den grauen Vögeln: Fünf kleine Jungvögel laufen aufgeregt zwischen ihren Eltern hin und her.

Mutter Ilse, Vater Ernst und ihre fünf Nandu-Küken erfreuen die Meiner

Nandu-Halter Frixe freut sich: „Letztes Jahr gab es keinen Nachwuchs, deshalb freue ich mich dieses Jahr umso mehr darüber.“ Neben Nandu-Mutter Ilse, Vater Ernst und dessen älteren Jungtier leben noch neun Hühner und zwei Hähne mit auf der Wiese. Das gehe die meiste Zeit gut, nur während der Brutzeit trenne er die Hühner von den Nandus, damit diese in Ruhe brüten können.

Zur Galerie Lebhaft geht es zu, wenn die fünf Nandu-Küken aufgeregt zwischen ihren Eltern Ilse und Ernst hin und her wuseln. Der Meiner Eberhard Frixe freut sich über den Nachwuchs auf seiner Wiese, seit drei Jahren hält er die Laufvögel.

Die Jungen sind drei Wochen alt. Nachts schlafen sie noch bei Vater Ernst unter dem Gefieder. Nach circa vier Wochen werden sie selbstständig. Noch haben die kleinen Vögel keine Namen. An dem Gefieder könne man sie aber zumindest grob auseinander halten. „Normalerweise werden die Nandus mit grau-braunem Gefieder geboren und behalten diese Farbe auch. Aber drei meiner Kleinen haben weißes Fell, was sie zu etwas ganz besonderem macht“, erzählt Frixe. Die weißen Jungen haben zudem blaue Augen, was sie umso mehr von den anderen Nandus abhebt. Einer der Kleinen habe sich schon am ersten Tag das Fußgelenk gebrochen, weshalb in den nächsten Tagen nochmal ein Tierarztbesuch anstünde.

„Die Henne legt die Eier und der Hahn brütet sie aus. Das dauert so um die acht Wochen, in denen die Henne alle zwei Tage ein Ei in die Nähe der selbstgebauten Erdhöhle des Männchens legt. Der Hahn nimmt dann mehrere Eier auf und beginnt sie auszubrüten“, erklärt Frixe. Nachwuchs gäbe es nur einmal im Jahr. Gleich nach der Geburt fangen die Tiere an zu laufen. Jetzt machen die Kleinen noch piepende Geräusche und bekommen Kükenfutter. Bald werden sich die Allesfresser auch von der Wiese, Früchten und Insekten ernähren.

Die Nandus sind mit erstaunlich hohem Tempo unterwegs

„ Nandus sind erstaunliche Tiere. Sie werden so groß wie ein erwachsener Mensch und können so eben Mal um die 60 Stundenkilometer laufen“, so der ehemalige Marathonläufer.

Frixes Leidenschaft für Nandus begann vor etwa drei Jahren mit einer Reportage im Fernsehen. Er erinnert sich: „Ich habe diese Tiere im Fernsehen gesehen und dachte mir, diese Vögel möchte ich auch halten! Gesagt, getan, den nächsten Tag saß ich im Auto, hatte einen Hänger hinten dran und bin nach Bad Segeberg gefahren, wo ich meine ersten beiden Nandus gekauft habe.“

„Ich möchte die Nandus möglichst artgerecht halten, das ist mir sehr wichtig“

Insgesamt hatte er schon vier große Nandus, wovon er einen wieder verkauft hat, weil vier ausgewachsene Nandus ihm zu viel waren. Seinen jüngeren Hahn möchte er demnächst wahrscheinlich auch abgeben. „Ich möchte die Nandus möglichst artgerecht halten, das ist mir sehr wichtig. Dafür kann ich sie beobachten und sie füttern, das macht mir sehr viel Spaß“, so der Rentner, der auch noch zahlreiche andere Hobbys hat.

Die Jungen möchte er über den Winter behalten. Nächstes Jahr gibt er wahrscheinlich ein paar von ihnen ab. Das Geschlecht der weißen und braunen Küken ist noch nicht bekannt. Nach zwei Jahren sind sie geschlechtsreif, spätestens dann zeigt sich, wie viele Weibchen und Männchen die Nandu-Eltern bekommen haben. Für das Halten seiner Nandus braucht Frixe keine spezielle Genehmigung, da es sich nicht um ein reines Wohngebiet handele, sondern um ein Mischgebiet. Deshalb haben auch die Fußgänger und Anlieger das Vergnügen, die südamerikanischen Vögel mitten im Dorf aus der Nähe zu beobachten.

