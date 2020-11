Nach und nach sollen alle Papenteicher Feuerwehren Wärmebildkameras bekommen

Papenteich

Ein hartes Stück Arbeit jüngst für den Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde Papenteich: Auf der Tagesordnung standen eine Vielzahl von haushaltswirksamen Maßnahmen, über deren Aufnahme in den Etat 2021 beziehungsweise die Haushaltspläne der Folgejahre diskutiert werden mussten. Ein großes Vorhaben für die zukünftige Ausrichtung der Feuerwehren wurde dabei jedoch geschoben auf das Jahr 2022 – der Feuerwehrbedarfsplan.

Man war sich einig, dass es keinen Sinn machen würde, bereits im kommenden Jahr die Kosten für die Erstellung des umfassenden Zukunftskonzeptes in den Haushalt einzuplanen und das Vorhaben anzugehen. „Im nächsten Jahr soll in Niedersachsen ein neues Brandschutzgesetz verabschiedet werden“, erläuterte Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Daher gelte es, zunächst dessen Neuregelungen abzuwarten und den Feuerwehrbedarfsplan dann ausgerichtet an den neuen Vorschriften im Jahr 2022 aufzustellen. Ebenfalls erst im Jahr 2022 soll zusammen mit dem Bedarfsplan auch gegebenenfalls ein Hygienekonzept erstellt werden, die Verwaltung soll zunächst eine Bestandsaufnahme als Grundlage dafür machen.

Für das neue Mehrzweckfahrzeug in Meine gibt’s 2300 Euro extra

Wichtig für den Brandschutz: Hydranten. Quelle: Archiv

Mittel von insgesamt 57 000 Euro für den Erhalt von Hydranten sowie die Schaffung zusätzlicher Hydranten in Neubaugebieten sollen bewilligt werden, es handelt sich um zwingend notwendige Maßnahmen für den Brandschutz. Ebenfalls grünes Licht gab es vom Feuerschutzausschuss für 57 000 Euro für eine Fahrzeugersatzbeschaffung in Meine. Das neue Zugführungsfahrzeug wird dort stationiert und dem Zug 1 zugeordnet, soll zur Verdeutlichung namentlich als Mehrzweckfahrzeug der Gemeindefeuerwehr geführt werden. Zugleich wurde der Haushaltsansatz für Ausstattung von Zugführungsfahrzeugen um 2300 Euro erhöht, um auch dieses Fahrzeug entsprechend ausstatten zu können.

Je 23 500 Euro in den Jahren 2022 und 2023 für Wärmebildkameras

Weiterhin ging es um die Ausrüstung der Feuerwehren mit Wärmebildkameras. Die Gemeindefeuerwehr hatte den Antrag gestellt, alle Wehren damit auszustatten, die Feuerwehr Vordorf hat bereits ein solches Gerät erhalten im Zuge einer Fahrzeugneubeschaffung. Ausschussvorsitzender Sebastian Mehlmann, auch selbst Feuerwehrmitglied, betonte die große Bedeutung und Wichtigkeit von Wärmebildkameras. Man einigte sich dann darauf, erste Geräte für die übrigen Feuerwehren aus Restmitteln dieses Jahres zu beschaffen sowie für die Haushalte 2022 und 2023 jeweils Mittel in Höhe von 23 500 Euro dafür vorzusehen.

Weitere Beschlussempfehlungen Zunächst soll nur ein Satz zur Brandbekämpfung bei Elektrofahrzeugen angeschafft werden, um die Wirkungsweise im Einsatz testen zu können. Eine Kostenübernahme von Mehrkosten für die Ausrüstung des neuen Mannschaftstransportfahrzeuges der Feuerwehr Lagesbüttel wurde abgelehnt. Es soll beim Zuschuss der Samtgemeinde von 9000 Euro bleiben. Ebenso sollen zunächst keine Mittel eingeplant werden für ein Mannschaftstransportfahrzeug in Walle. Dort soll erst die Entwicklung abgewartet werden in den derzeit zusammengelegten Feuerwehren Rothemühle/Walle. Der Anschaffung von Schleifkorbtrage, Sprungkissen und Rückfahrkamera für die Feuerwehr Meine hingegen wurde zugestimmt, ein Stromerzeuger für die Feuerwehr Wedesbüttel/Wedelheine dann wiederum noch nicht beschafft werden. Dort steht im Jahr 2024 eine Fahrzeugbeschaffung an, dann ist zu prüfen, ob ein Stromerzeuger noch nötig ist. Die Feuerwehr Lagesbüttel soll 7800 Euro erhalten für die Maßnahmen Zaunbau, Absturzsicherung sowie Geräteschuppen, den Schuppen wollen die Brandschützer in Eigenleistung errichten. Für die Feuerwehr Grassel stimmte der Ausschuss einer Versetzung eines Carports zu, lehnte ein neues Pflaster aber ab. Eine bereits beschlossene neue Garage für die Feuerwehr Ohnhorst/Gravenhorst kann in diesem Jahr nicht mehr geliefert werden, soll dann im kommenden Haushalt finanziert werden.

Die Einsatzkräfte brauchen neue Klamotten

Dann ging es noch um neue Überbekleidung für die Feuerwehren. Die Verwaltung und die Wehren sollen dafür zunächst bis Mitte nächsten Jahres ein Konzept erstellen. Für eine Erstbeschaffung möchte der Feuerschutzausschuss Haushaltsreste von 50 000 Euro verwenden, dann nach Vorliegen des Konzeptes weiter beraten über den restlichen Bedarf in Höhe von 137 000 Euro. Handschuhe der Atemschutzgeräteträger sollen Zug um Zug ersetzt werden in den Jahren 2021, 2022 und 2023. Und auch für die Installation von Brandmeldeanlage in den Feuerwehrhäusern möchten die Politiker zunächst ein Konzept haben. Es soll im Zuge des Neubaus in Rötgesbüttel erarbeitet werden.

Von Chris Niebuhr