Nach Gerätehausbrand: Grassels Feuerwehr freut sich auf eine Leichtbauhalle

Grassel

Ein bisschen mehr Alltag ist in Sicht: Die Arbeiten an der Leichtbauhalle als Übergangsdomizil der Grasseler Feuerwehr nach dem Gerätehausbrand im vorigen Sommer kommen voran. Die Einsatzkräfte um Ortsbrandmeister Jan Klages hoffen, bald einziehen zu können. Denn die aktuelle Situation ist sehr umständlich.

Es war schon einmal schlimmer. Es gab Zeiten nach dem Brand des Gerätehauses, wo die beiden Einsatzfahrzeuge draußen stehen mussten. „Es war nie eine Option, die Fahrzeuge in Meine abzustellen oder einen anderen Ort“, sagt Klages. Die Feuerwehr wollte ihre Autos vor Ort haben. Inzwischen stehen die Fahrzeuge in einer Scheune. Das ist schon mal ein großer Fortschritt.

Fahrzeuge und Ausrüstung sind getrennt

Allerdings sind in der Scheune nur die Fahrzeuge untergebracht. Ausrüstungsmaterialien wie Schläuche sind gerade im ganz alten Feuerwehrhaus gebunkert. Doch es ist nicht so, dass bei einem Einsatz die Fahrzeuge erst beladen müssten, winkt Klages ab. Die Fahrzeuge seien einsatzbereit bestückt. „Wenn die Sirene geht, fahren wir vom Hof direkt zum Einsatzort.“

So läuft die Rücktour ab

Umständlich wird es auf der Rücktour. Dann halten die Feuerwehrleute am alten Feuerwehrhaus an, liefern dort die verwendete Ausrüstung wie Schläuche ab und laden gleich die frischen Sachen wieder auf. Dann parken sie die Wagen wieder in der Scheune.

Das macht die Leichtbauhalle besser

„Wir werden mit der Leichtbauhalle eine bessere Einsatzmöglichkeit haben“, sagt Klages. Denn neben dem eben beschriebenen Umstand gibt es noch ein weiteres Manko der Scheune: Sie ist nicht beheizt. Der milde Winter kommt der Feuerwehr entgegen, doch sie hat Frostwächter-Heizlüfter aufgestellt, um die Einsatzfahrzeuge auf mindestens sechs Grad Celsius notdürftig warm zu halten.

Noch kein Umzugstermin

Wann das ein Ende haben wird, vermag Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn noch nicht zu prognostizieren. Mit einem konkreten Datum für die Inbetriebnahme der Leichtbauhalle hält sie sich zurück. Die Arbeiten laufen ihr zufolge seit dieser Woche wieder, in der kommenden soll „der Elektriker reingehen“.

Die Feuerwehr steht in den Startlöchern

„Wenn wir von der Samtgemeinde das Go bekommen, geht’s los“, sagt Klages. Der Umzug werde dann mit vereinten Kräften schnell über die Bühne gehen. In Zeiten von WhatsApp und Co. seien die Leute schnell mobilisiert. Es seien aber noch einige Sachen zu klären, etwa ob die alten Regale noch nutzbar sind. Die und weiteres vom Brand betroffenes Material lägen noch beim Sanierer.

Der Spind steht zurzeit zuhause

Dickes Lob von Klages an die Samtgemeinde: Die wichtige Schutzkleidung zum Beispiel sei innerhalb eines Monats neu besorgt worden – „vom Stiefel bis zum Helm“. Diese sei zurzeit und bis auf weiteres zuhause untergebracht, die Einsatzkräfte kämen angezogen zu den Fahrzeugen.

Leichtbauhalle kann echtes Haus nicht ersetzen

Auch von der Leichtbauhalle sollte man sich nicht zu viel versprechen, sagt Klages. Dort werde es keine Unterrichts- und Sozialräume sowie WC geben, dafür werde die Feuerwehr weiterhin das benachbarte Dorfgemeinschaftshaus bemühen müssen. „Unsere Hoffnung ist, dass der Landrat sein Wort hält und die Baugenehmigung für das neue Feuerwehrhaus zügig kommt.“

Von Dirk Reitmeister