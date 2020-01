Wehr in Grassel braucht einen langen Atem

Grassel

Die Feuerwehr Grassel war im vergangenen Jahr sehr gefordert, die Zahl der Einsätze stieg von neun im Jahr 2018 auf 24. Grund war die schlimme Brandserie, verursacht durch einen Brandstifter (AZ berichtete). Und auch die Brandschützer selbst zählten zu den Opfern - ihr Feuerwehrhaus brannte. Bei der Jahresversammlung nun sahen sie nach vorne, beschäftigten sich vor allem mit dem Ersatz für ihr Gebäude.

Leichtbauhalle als Übergangslösung

Ortsbrandmeister Jan Klages sagte, man hoffe, dass die Leichtbauhalle als Übergangslösung zwischen Ende Januar und Mitte Februar bezogen werden könne. „Die Baufirmen fangen jetzt mit Wänden und Dach an, dann folgen noch Elektrik und Heizung“, berichtete Klages. Die vorsichtige Planung der Brandschützer sei der Bezug ab Ende Januar, wenn alles optimal verlaufe. Derzeit noch hat man sich mit Raum in drei Gebäuden arrangiert. Die Fahrzeuge sind bei einem Landwirt untergestellt, das Material lagert im alten Feuerwehrhaus, Feuerwehrleben und Ausbildung spielen sich im Dorfgemeinschaftshaus ab. „Nach Fertigstellung des Leichtbauhalle wird diese aber vorrangig auch nur eine reine Garage für die Fahrzeuge sein“, sagte Klages. Ausbildung und Feuerwehrleben müssten sich weiterhin im benachbarten Dorfgemeinschaftshaus abspielen.

Hoffnung auf zügigen Baubeginn

Abhilfe wird nur durch den Neubau des Feuerwehrhauses geschaffen. Die Grasseler Brandschützer hoffen auf einen zügigen Baubeginn. Klages berichtete, Landrat Andreas Ebel habe der Bearbeitung des Bauantrages beim Landkreis Priorität eingeräumt. Der Ortsbrandmeister hofft, zumindest bis zum nächsten Winter Rohbau und Dach des neuen Gebäudes stehen zu haben, so dass dann die übrigen Gewerke im Inneren folgen könnten. „Aber grundsätzlich muss man bei der gegenwärtigen Lage wohl eher mit insgesamt rund 24 Monaten Dauer rechnen“, meinte er.

227 Mitglieder aktuell

Die Zahl der Mitglieder der Feuerwehr Grassel liegt aktuell bei insgesamt 227. Es gibt 40 Aktive, 21 Kameraden in der Altersabteilung, sieben Mitglieder in der Kinderfeuerwehr und fünf Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, der Rest sind Fördermitglieder. In den aktiven Dienst konnten mit Annika Löchel und Christian Stumpf zwei Quereinsteiger übernommen werden. Marc Rinke wurde zum ersten Hauptfeuerwehrmann befördert, Reiner Heise für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt.

Mitgliederwerbung steht an

Klages kündigte an, in diesem Jahr die Werbung um neue Mitglieder zu intensivieren. Geplant seien mehrere Veranstaltungen: Für die ältere Generation ein Klönabend, außerdem wolle man die Maßnahmen zur Gewinnung von Kindern und Jugendlichen ausbauen.

Von Chris Niebuhr