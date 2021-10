Groß Schwülper

In der Gemeinde Schwülper endet eine Ära. Nach 31 Jahren verabschiedet sich Uwe-Peter Lestin als Bürgermeister, wenn sich der neue Gemeinderat am 9. November konstituiert. Der 78-Jährige steht für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Mit seinen drei Jahrzehnten schreibt der Sozialdemokrat Gemeinde-Geschichte.

So munter kann ein Montagmorgen in der Gemeindeverwaltung starten. Uwe-Peter Lestin geht durch das neue Verwaltungsgebäude an der Schlossstraße und präsentiert dem Team ein Zeitungsfoto mit einem sinnigen Spruch darüber, befestigt an einem bunten Fuß: „Bis man anfängt, was zu begreifen, ist die Amtszeit abgelaufen.“ Kann das auf Lestin zutreffen? Seit 1990 hat sich jedenfalls einiges getan in der Gemeinde, was gern mit dem erfahrenen Polit-Fuchs in Verbindung gebracht wird.

Heiteres im neuen Verwaltungsgebäude: Schwülpers scheidender Bürgermeister Uwe-Peter Lestin mit einem neckischen Abschiedsgruß. Quelle: Dirk Reitmeister

„Zwei Leute haben mich neulich erst als Erfinder des Waller Sees bezeichnet“, sagt Lestin. Das Gewerbegebiet hat einen großen Anteil daran, dass die Gewerbesteuereinnahmen von umgerechnet 200 000 Euro im Jahr 1990 auf aktuell zwei Millionen Euro geklettert sind. „Ab 2023 müssen wir es nicht mehr mit der Stadt Braunschweig teilen. Dann haben wir richtig Gewerbesteuereinnahmen.“

An der Magnettafel im Bürgermeisterbüro hängen Pläne für Querungsinseln in Straßen und ein Bebauungsgebiet. Zehn Baugebiete hat die Gemeinde seit 1990 verwirklicht. Die Einwohnerzahl ist von damals 5 000 auf nun 7 300 gestiegen. „Schwülper ist ein beliebter Wohnort.“ Dahinter steckt viel Arbeit, denn zu Einwohnern gehört Infrastruktur.

Die Schaffung der Oberschule zählt für Lestin als einer der Höhepunkte

Lestin drückt dem interessierten Besucher sieben DIN A4 Ausdrucke in die Hand. Drei Seiten befassen sich mit seinen politischen Tätigkeiten vom Kreistag bis zum Landtag, vier Seiten mit Stichworten zur Ära und mit Listen mit Grunddaten und Errungenschaften. Zu den vielen Höhepunkten zählt Lestin die Schulentwicklung, speziell die Schaffung der Oberschule. Er holt etwas aus zur Geschichte ihrer Entstehung. „Ich muss Ihnen das erzählen, weil es mir Vergnügen macht.“ Es fing an mit einem handschriftlichen Entwurf gleich 1990.

Schule und Kinderbetreuung liegen Lestin nicht von ungefähr am Herzen. In seinem früheren Leben übernahm er als Schulleiter eine kleine Dorfschule in Neu Darchau an der Elbe. Diese habe damals auf der Abschussliste gestanden, bestehe aber heute noch. „Da konnte ich schon Kreativität beweisen.“ Die war gefragt und gern in Anspruch genommen, als die SPD in seinem neuen Heimatort Schwülper Kandidaten suchte. 1986, zwei Jahre nach seinem Umzug, stieg Lestin in die politische Laufbahn ein.

Ein Umzug markiert auch fast schon das Ende der Bürgermeisterzeit. Lestin sitzt am Gästetisch im neuen Bürgermeisterbüro. „Seit Mai schon?“, sinniert er mit Verwaltungschefin Cosima François, wann die Gemeinde das neue Domizil bezogen hat. Am Ende wird er das Bürgermeisterbüro nur für fünf Monate bezogen haben.

Über die neue Freizeit noch keine Gedanken gemacht

Fünf Jahre hätten es gern noch sein können, sagt Lestin. Er zieht dennoch freiwillig die Reißleine. Denn als 80-Jähriger wolle er hier nicht mehr sitzen. Für Wehmut hat er gerade aber keine Zeit. Auf dem Schreibtisch liegt noch Unerledigtes, was er abarbeiten will. Wie er seine Freizeit nach Abschluss dieses Hobby gestaltet, „da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe noch so viel im Kopf.“ Etwa die Abstimmung der Planung weiterer Querungshilfen an Ortseingängen.

Weitere politische Arbeit in Räten „ohne Ehrgeiz“

In Samtgemeinderat und Gemeinderat bleibt Lestin Mitglied. „Beides ohne Ehrgeiz.“ Die weiteren Hobbys? „Eine gute Frage. Ich höre gern klassische Musik.“ Mit dem Hund geht er mittags eine Runde durch den Barons Busch. Und dann gibt es ja auch noch gute Bücher. „Ob ich meine Eisenbahn nochmal aufbaue, weiß ich nicht.“

Von Dirk Reitmeister