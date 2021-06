Ein bisschen nach dem Motto „Jetzt kommt’s auch nicht mehr drauf an“ entschied die Mehrheit im Meiner Rat am Donnerstagabend, sich nicht zu entscheiden: Wo in der Gemeinde der nächste Kindergarten gebaut werden soll, steht damit immer noch nicht fest.

Standortfrage: Anbau am Alten Freibad (v.l.), Neubau am Sportplatz oder Anbau in Bechtsbüttel? Quelle: Sebastian Preuß