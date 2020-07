Samtgemeinde Papenteich

Noch gut ein Jahr, dann hat der Papenteich die Wahl – unter anderem, wer das Regiment im Rathaus haben soll. Bleibt Ines Kielhorn Samtgemeindebürgermeisterin? Wer will sie herausfordern? Es läuft zurzeit auf einen Zweikampf hinaus. Aber das Jahr ist noch jung.

„Ich möchte unheimlich gern nochmal“, sagt die Amtsinhaberin auf AZ-Nachfrage, die zur Wählergemeinschaft Papenteich gehört, seit sie 2016 aus der SPD ausgetreten ist, um gegen deren Votum auf eigene Rechnung anzutreten – mit Erfolg. Die 56-Jährige ist lange nicht amtsmüde und hat noch viel vor. Beispiel Feuerwehrhäuser: „Das würde ich gern weiter vorantreiben.“ Zumal die Samtgemeinde gut dastehe, nicht nur was Feuerwehrhäuser, sondern auch was Schulen angehe.

Tritt wieder an: Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Quelle: Archiv

Für sich selbst sagt Grünen-Sprecher Dr. Arne Duncker schon jetzt ganz klar ab, und allgemein rechnet er nicht damit, dass die Papenteicher Grünen einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken werden. Das Thema Wahlen werde bei der nächsten Mitgliederversammlung im November auf den Tisch kommen, verbindliche Entscheidungen seien im Frühjahr zu erwarten. Dann könne auch heraus kommen, dass die Grünen einen Kandidaten aus dem Papenteich unterstützen, der kein Grüner sei.

Ähnlich klingt das bei der Papenteicher CDU. Dort habe sich noch kein Bewerber gefunden, sagt Vorsitzende Monika Kleemann. Und: „Ich denke, dass wir auch keinen präsentieren werden.“ Stattdessen kann sie sich gut vorstellen, dass die Fraktion gemeinsam einen anderen Kandidaten unterstützen wird. Das werde aber nicht Ines Kielhorn sein. Unterschiedliche Standpunkte unter anderem zur Zukunft des alten Gemeindezentrums in Meine: „Da gehen die Meinungen doch klar auseinander“, sagt Kleemann. Auch was das Budget angehe, wo ihrer Meinung nach der Schwerpunkt zu sehr auf der Feuerwehr liegt.

Der Herausforderer. Randolf Moos geht für die SPD ins Rennen. Quelle: Ron Niebuhr Archiv

So wird möglicherweise im Wahlkampf fortgesetzt, was sich seit 2016 im Samtgemeinderat abspielt: eine Kooperation zwischen SPD, CDU und Grünen, die laut Kleemann sehr gut funktioniert. „Wir haben jemanden nominiert“, sagt SPD-Chefin Barbara Klausmeyer. Und das ist Didderses Bürgermeister Randolf Moos. „Er möchte das, er kann das“, sagt Klausmeyer. Im Vorstand habe man darüber gesprochen, dass man einen starken Kandidaten brauche. „Da braucht man jemanden mit Erfahrung.“ Moos sei der richtige dafür. „ Ines ist eine starke Gegnerin, das ist uns klar“, sagt Klausmeyer. Kielhorn hatte 2016 in der Stichwahl gegen Stefan Konrad ( SPD) 58,3 Prozent geholt.

Von Dirk Reitmeister