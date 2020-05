Zieht Bauhof 2021 in den Wiesenweg?

Meine

Die Gemeinde Meine hat 2018 die Immobilie Wiesenweg 9 gemietet, wo früher Portas Türen, Treppen, Fenster und Küchen angeboten hat. Seither standen mehrere Ideen zur Nutzung im Raum: Die Halle bietet sich an, um vom Bauhof genutzt zu werden. Soll darüber hinaus eine Kindertagesstätte einziehen? Oder ein Dorfgemeinschaftshaus? Gegen die Kita hatte sich der Rat voriges Jahr entschieden, nun ist eine Begegnungsstätte im Gespräch. Der Gemeinderat befasste sich jetzt mit der Frage, ob er für das Jahr 2021 für den Umbau 250 000 Euro bereitstellen will.

Das Gelände bietet eine Halle, die für den Bauhof geeignet wäre. Außerdem existiert im ehemaligen Portas-Gebäude ein 200 Quadratmeter großer Raum, früherer als Verkaufsraum genutzt. Dort hätte eine Kita einziehen können – die Idee ist vom Tisch, stattdessen ist ein Neubau am Zellbergsheideweg geplant – der Rat stimmte dem Aufstellungsbeschluss einstimmig zu. Auch von Arztpraxen, die mal im Gespräch waren, war jetzt nicht mehr die Rede.

„Das ist doch unglaublich“

Nicht vom Tisch ist der Gedanke, die Fläche nach dem Wegfall der Schmankerlstube als Raum für Vereine zur Verfügung zu stellen. Was Hans-Georg Reinemann ( CDU) in Rage versetzte: „Die Gemeinde war nicht in der Lage, im sieben Millionen Euro teuren neuen Gemeindezentrum eine Begegnungsstätte für Senioren zu schaffen, jetzt soll dort eine kleine Begegnungsstätte für Senioren an das Ersatzteillager des Bauhofs angeflanscht werden? Das ist doch unglaublich.“

Einen ganz anderen Aspekt bewertete Wolfgang Stindl von den Grünen kritisch: „Das können wir uns nicht leisten, es würde den Haushalt zu sehr belasten.“ Und auch sein Parteikollege Peter Penkalla stellte kritisch fest: „Wir wollten das Gebäude für 180 000 Euro zur Kita umbauen, und dann kam bei einer Begehung die Aussage aus dem Rat, die Fläche sei für eine Kita nicht geeignet.“ Dr. Arne Duncker, ebenfalls von den Grünen, merkte an: „Die Immobilie gehört der Gemeinde ja gar nicht. Wir investieren also in fremdes Eigentum.“ „Und wenn wir umgebaut haben, wird womöglich der Mietvertrag gekündigt“, so Detlev Peschel von der Gruppe WGM.

Frage der Handlungsfähigkeit

Markus Strahl ( CDU) erinnerte an ein Gespräch mit der Kämmerin der Samtgemeinde Petra Wieloch, die nicht befürchtet habe, dass diese Summe die Gemeinde in den finanziellen Ruin treiben würde. „Wir haben die Immobilie im Bestand und sollten uns die Handlungsfähigkeit erhalten, indem wir die Summe bereit stellen.“ Zumal bereit stellen ja noch nicht ausgeben bedeute, wie Ingrid Richter ( CDU) anmerkte: „Ich halte diesen Weg nicht für die glücklichste Entscheidung, aber wenn das finanziell nicht machbar ist, können wir immer noch entsprechend beschließen im Rat.“

Mit fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen sprach sich die Ratsmehrheit dafür aus, das Geld für das Haushaltsjahr 2021 bereit zu stellen und eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Von Christina Rudert