Meine: Wo können schnell neue Kita- und Krippenplätze entstehen?

Meine

Die Gemeinde Meine braucht mehr Kindertagesstätten- und Krippenplätze. Darin war sich der Jugend- und Seniorenausschuss weitestgehend einig. Strittig war im Gremium allerdings, wo die entstehen sollen: im Kernort Meine oder im Außendorf Bechtsbüttel. Ausführlich diskutierte man am Mittwochabend im Gemeindezentrum das Für und Wider der möglichen Standorte.

Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann erläuterte mit Blick auf die aktuellen und voraussichtlichen Kinderzahlen, dass spätestens ab März 2022 der Platzbedarf von den bestehenden Kitas und Krippen in der Gemeinde nicht mehr gedeckt werden könne. Man geht von wenigstens 14 Kita- und sieben Krippenplätzen zu wenig aus. Der bisherige Ratsbeschluss allerdings kann dieses Problem nicht kurzfristig lösen, sieht er doch einen Kitaneubau für den Meiner Zellbergsheideweg vor. Dort jedoch sind im Vorfeld umfangreiche naturschutzrechtliche Gutachten nötig, die den Baubeginn wenigstens bis ins Jahr 2023 hinein verzögern.

Die Eltern haben sich für eine neue Kita in Meine ausgesprochen

Für eine schnellere Verwirklichung standen ein Anbau an die Bechtsbütteler Kita und ein Neubau neben der Kita Altes Freibad in Meine zur Diskussion. Letztere Alternative sei reizvoll, würde allerdings sehr viel Spielfläche der benachbarten Kita beanspruchen, sagte die Bürgermeisterin. Sie ziehe Bechtsbüttel vor. Auch Frauke Mecher (WGM) sah Bechtsbüttel vorn, zumal auf absehbare Zeit Bauland eher in den südlichen Dörfern ausgewiesen werde als in Meine.

Peter Penkalla (Grüne) erinnerte daran, dass die Eltern sich „mit großer Mehrheit“ eine neue Kita in Meine gewünscht hätten. „Wird das jetzt ignoriert?“, wunderte er sich. Auch Hans-Georg Reinemann (parteilos) konnte nicht nachvollziehen, warum man Bechtsbüttel als Standort wählen sollte. In Meine lebten mehr als 4000 Menschen, in Bechtsbüttel gerade mal 650. Meine liege zentral, Bechtsbüttel am Rand. Es sei „ökologisch irrsinnig“, eine Kita in Bechtsbüttel zu bauen, sagte er. „Warum sollen wir den Eltern zumuten, ihre Kinder mit dem Auto bis nach Bechtsbüttel zu karren, wenn viele von ihnen eine neue Kita in Meine zu Fuß erreichen können?“, fragte er.

An der Kita Altes Freibad müssten etliche Bäume gefällt werden

Felicitas Nadjib (SPD) bezweifelte, dass wirklich viele Kinder zu Fuß kämen. Die meisten würden von den Eltern auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen dort abgesetzt. Zudem würde es aus pädagogischer Sicht „richtig weh tun“, das schöne, noch sehr naturnahe Außengelände der Kita Altes Freibad zu bebauen. René Berggrün (WGM) hielt es für fragwürdig, für eine weitere Kita am Alten Freibad jede Menge Bäume fällen zu wollen. Abgesehen davon sei der Bereich vom Verkehr her schon mit Grundschule und einer Kita überfordert. „Wollen wir das mit einer zweiten Kita verschärfen?“

Markus Strahl (CDU) meinte, ein Neubau bis März 2022 sei unrealistisch, egal an welchem Standort. Er regte an, die Sache langfristig zu sehen und bis dahin mit Interimslösungen zu arbeiten. Von der Lage her sei Meine klar vorzuziehen. Auch Vorsitzende Bianca-Ireen Rautenberg plädierte für mehr Weitsicht in der Diskussion. Zwar sei der Ratsbeschluss für einen Neubau am Zellbergsheideweg in Meine gültig, allerdings „fehlt mir der Glaube, dass er noch umgesetzt wird, wenn wir erstmal in Bechtsbüttel angebaut haben.“

Das Abstimmungsergebnis muss nun noch im Rat bestätigt oder abgelehnt werden

Letztlich kamen alle drei Standorte zur Abstimmung. Der Ausschuss lehnte den Zellbergsheideweg als kurzfristige Lösung mit fünf zu zwei Stimmen ab. Mit eins zu sechs Stimmen schied auch ein Neubau am Alten Freibad aus. Mit vier zu drei Stimmen bekam ein Anbau in Bechtsbüttel das Okay. Ob es dabei bleibt, entscheidet der Rat am kommenden Dienstag.

Von Ron Niebuhr