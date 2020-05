Meine

Thomas Bunk ist der neue Leiter des Polizeikommissariats Meine, zu dem auch die Polizeistation in Isenbüttel gehört. Der 51-jährige Polizeihauptkommissar besetzt die seit einem Jahr vakante Stelle. Interimsmäßig hatte zuletzt Michael Betker, jetzt Polizeichef in Meinersen, die Dienststelle geführt.

Bunk war zuletzt stellvertretender Leiter des Polizeikommissariats Meinersen und zuvor Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Celle sowie Dienstabteilungsleiter in Gifhorn. In seinem neuen Aufgabenbereich ist er Vorgesetzter von 28 Polizeibeamten sowie zwei Angestellten und nunmehr federführend verantwortlich für die Kriminalitätsbekämpfung und Verkehrssicherheit in den Samtgemeinden Papenteich und Isenbüttel.

Seinen Wohnsitz hat der 51-jährige in der Samtgemeinde Meinersen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit spielt Bunk gerne Tennis und macht Fitness-Training. Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt wurde er nun vom Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn, Polizeidirektor Thomas Bodendiek.

