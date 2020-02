Muss Zuckerrübchen bis nächstes Jahr auf Geld für neue Waschmaschine warten?

Meine

Die erste Sitzung des Ausschusses für Jugend und Senioren der Gemeinde Meine in diesem Jahr startete mit einem Ausflug in die Krippe Zuckerrübchen. Dort sind einige Investitionen nötig, um den Alltag für die Kinder angenehmer und für die Erzieherinnen leichter zu gestalten.

Die Vorsitzende des Vereins Birgit Albert und die Geschäftsführerin der Kita Ellen Seurig erläuterten ihre Wünsche: Eine Unterspannung für den Flur wird gebraucht, um die grelle LED-Beleuchtung abzumildern. Zwei Teppiche sollen den Gruppenraum gemütlicher machen, eine Küchenzeile für Kinder gemeinsames Backen ermöglichen, und den Parkplatz vor dem Haus würden Freiwillige von „ Volkswagen pro Ehrenamt“ herrichten, wenn sie das Material zur Verfügung gestellt bekämen.

Essenziell wichtige Investitionen

Darüber hinaus stehen Investitionen an, die die Arbeit der Krippe ganz essenziell betreffen: Die vorhandene Wickelkommode ist eine unpraktische Behelfslösung und die Waschmaschine muss wegen technischer Beanstandungen demnächst aus dem Verkehr gezogen werden. Entsprechend groß sind die Hoffnungen auf Bewilligung der Mittel durch den Ausschuss!

Vertagung auf Mai

Doch das ist nicht so einfach, wie sich bei der anschließenden Sitzung im Gemeindezentrum herausstellte. Weil ein Betriebsführungsvertrag für die Kinderkrippe noch nicht abgeschlossen wurde, haben sich die Ratsmitglieder dafür ausgesprochen, die Abstimmung über die Investitionen auf die nächste Sitzung am 18. Mai zu vertagen. Die Bürgermeisterin von Meine Ute Heinsohn-Buchmann stellte allerdings klar: „Wenn der Antrag vertagt wird, dann wird die Investition nicht mehr im Haushaltsplan 2020 drin sein.“

Personal gesucht

Für die Kitas in der Gemeinde wird – wie überall – dringend nach Personal gesucht. Die Kita in der Zellbergstraße ist voll, ebenso das Zuckerrübchen. Bislang konnten im Krippenbereich noch alle Kinder einen Platz bekommen, im Kita-Bereich durch eine sogenannte Interimsgruppe auch, aber ab Mai werden vermutlich bis zum Beginn des Schuljahres keine weiteren Aufnahmen möglich sein. Besonders für die Nachmittagsstunden fehle es an geeigneten Kräften. „Wir haben ein Unternehmen eingeschaltet, um Personal zu suchen“, erläuterte Ute Heinsohn-Buchmann auf Nachfrage des Gesamtelternrates der Kindertagesstätten.

Positives von den Jugendlichen

Neben der Klärung von Einwohnerfragen, unter anderem mit dem Hinweis, dass in der Kinderbetreuung bestellte Mahlzeiten bei kurzfristiger Erkrankung des Kindes wegen bestehender Hygienevorschriften nicht mitgenommen werden dürfen, stellten die Berichte aus den Jugendeinrichtungen einen umfangreicheren Tagesordnungspunkt dar. Vertreter vom Jugendclub Abbesbüttel erläuterten die in Eigenregie vorgenommene Einrichtung der Räumlichkeiten und die Gestaltung des Außenbereichs sowie diverse Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dafür gab es von den Ausschuss-Mitgliedern viel Lob, denn bis auf die Räumlichkeiten, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, übernimmt der Jugendclub sämtliche Aufwendungen selbst. Auch das Jugendhaus Meine konnte eine beeindruckende Bilanz von Maßnahmen und Aktivitäten vorweisen wie gemeinsame Ausflüge in den Harz zum Geocaching, einen gut angenommenen Computer- und einen Erste Hilfe-Kursus.

Von Gesa Walkhoff