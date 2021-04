Meine

Guck mal, wer da sendet: Die Schülergenossenschaft am Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine war mal wieder kreativ und hat mit der jüngsten Idee zielsicher in Corona-Zeiten für einen Volltreffer gesorgt. Sechs auf YouTube live gestreamte Quizsendungen stellten die Schülerinnen und Schüler auf die Beine. Sogar eine Quiz-App zum Mitraten gehörte zum Konzept.

Zweierteams treten gegeneinander an

Es war ein kleines bisschen, als wenn TV-Star Thomas Gottschalk auf Sendung ginge. Musik ertönt, die Scheinwerfer strahlen und ein blonder Lockenschopf springt auf die Bühne und wünscht einen unterhaltsamen Abend mit zahlreichen Spielen zum Mitfiebern... Der Blondschopf heißt Philip, besucht den zwölften Jahrgang des Meiner Gymnasiums und führte als Moderator durch die Show. Das Konzept dabei: Jeweils ein Zweierteam aus Schülern und Lehrern tritt in verschiedenen Spielen gegeneinander an und versucht, möglichst viele Punkte zu erzielen – und am Ende gibt es einen strahlenden Gewinner.

Die erste Runde ist dabei stets ein Quiz, bei dem es nicht nur um Allgemeinwissen oder Fun-Facts geht, sondern in dem auch immer wieder Wissenswertes über das PMG zu erfahren ist. Da geht es um Fragen wie groß das Schulgelände ist. Oder warum es keine Pausenklingel gibt.

Ein ehemaliger Schüler ermöglichte das Format

Der Clou dabei: Die Live-Zuschauer zuhause können nicht nur mitraten, sondern sogar über eine eigens für die Show programmierte App mitmachen und etwas gewinnen – ein ehemaliger Schüler hat dies mit seinen Informatikkenntnissen überhaupt erst möglich gemacht.

Die App wurde dabei von Folge zu Folge weiterentwickelt, später war sogar ein Publikumsjoker, wie man es von Günter Jauch kennt, realisiert. Nach dem Quiz gilt es, das Können in zwei weiteren Spielen unter Beweis zu stellen: Das Spektrum ist dabei weit gefächert, Inspiration holt sich das Team aus Gameshows, meistens gelingt dann aber sogar noch eine Abwandlung, die das Ganze spannender macht: Es wurden Baumstämme zersägt, Kartenhäuser gebaut, Dart gespielt oder Bilderrätsel gelöst.

Sechs Folgen gibt es bereits

Sechs Folgen der Show wurden live auf YouTube gestreamt, über die Schulhomepage sind sie auch weiterhin aufrufbar – wer also mal eine Folge verpasst hat, kann sich das Ganze auch entspannt zu einem anderen Zeitpunkt „reinziehen“. Obwohl die Show am Freitagabend um 19 Uhr, also quasi zur Prime-Time, lief, konnte sie sich bei den Schülerinnen und Schülern des PMG durchsetzen: Es schalteten bei jeder Sendung deutlich über 200 Personen ein und vermutlich haben viele das Ganze auch zusammen mit der Familie oder Freunden gesehen, über die Quizapp nahmen knapp 100 virtuelle Kandidaten teil. Auch in der Schule ist das Feedback absolut positiv: Die Show sorgt für ordentlich Gesprächsstoff zwischen Schülern, Lehrern in den Pausen und sogar im Lehrerzimmer.

Hinter PMG-TV steht das Team der Schülergenossenschaft (eSG) des PMG, die sich im Bereich Technik bereits einen Namen gemacht hat: Die eSG übernahm das Streaming für den wegen Corona digital abgehaltenen Tag der Offenen Tür – spontan erinnerte sie die Bühne an eine Gameshow und die Idee war geboren. Nach einigen Diskussionen stand das grobe Konzept für die Show. Danach waren trotzdem noch deutlich mehr als zehn Stunden Planung für das Team nötig, es mussten Spiele getestet, Fragen entworfen, die App geupdatet und Texte erstellt werden, alles neben dem normalen Corona-Schulalltag.

Das Projekt sorgt für Zusammenhalt

Für das rund zehnköpfige Team steht dabei trotz allem der Spaß im Vordergrund, auf das Ergebnis sind alle enorm stolz, auch in diesen Zeiten etwas für das Miteinander an der Schule leisten zu können motiviert: „Viele Fünft- und Sechstklässler kennen doch das PMG und die Lehrer kaum“, so Theresa, „da ist unser Projekt doch eine tolle Möglichkeit für den Zusammenhalt an der Schule.“

Jetzt ist nach sechs Folgen erst einmal Sendepause – die Bühne wird für andere Projekte benötigt, trotzdem warten schon jetzt viele darauf, wenn es heißt „Herzlich Willkommen zu PMG-TV!“. Die ersten sechs Folgen sind auf der Homepage der Schule zu sehen.

Von unserer Redaktion