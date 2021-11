Meine

Nichts ging mehr am späten Samstagnachmittag auf der B 4: Eine Vollsperrung war notwendig, denn an der Gifhorner Straße in Meine stand eine Garage in Flammen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften war vor Ort.

Gegen 15.45 Uhr hatte die Rettungsleitstelle Alarm ausgelöst: Eine Garage, die sich direkt neben einem Wohnhaus an der Gifhorner Straße befand, stand in Flammen. „Bei unserem Eintreffen schlugen die Flammen bereits aus der Garage heraus“, berichtet Sven Köhler, Ortsbrandmeister von Meine und Einsatzleiter.

Garagenbrand an der Gifhorner Straße in Meine: Einsatzkräfte aus vier Ortswehren bekämpften die Flammen. Die B 4 musste gesperrt werden. Quelle: Sebastian Preuß

Das Feuer hatte auch auf einige Koniferen übergegriffen. Die Ortswehren aus Meine, Rötgesbüttel, Rethen und Vordorf gingen mit schwerem Atemschutz und drei C-Rohren gegen den Brand vor. Die Flammen waren schnell gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Eingesetzt waren mehr als 50 Brandschützerinnen und Brandschützer.

Während der Löscharbeiten wurde der B-4-Verkehr umgeleitet. Die Polizei warnte Rundfunkdurchsage.

Von Uwe Stadtlich