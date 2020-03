Das bietet St. Stephani in Corona-Zeiten an

Meine

Wer in den vergangenen Tagen am Schaukasten der evangelischen St. Stephani-Kirchengemeinde vorbeigegangen ist, konnte es schon sehen: Am Zaun hängen an einer Wäscheleine viele bunte Zettel. Es sind Mutmacher für den Tag: ein Gebet oder eine Andacht sowie Handreichungen zum täglichen häuslichen Gottesdienst, die zum Mitnehmen gedacht sind. Auch der Schaukasten wird täglich aktualisiert mit einer neuen Losung, einem Gebet und weiteren Informationen. So versucht die Gemeinde, trotz geschlossener Kirchen und abgesagter Gottesdienste für die Menschen da zu sein. Ein Holzkreuz an der Südseite der Kirche ist eine alternative Gebetsstätte für die Menschen, die sonst gern in die Kirche gehen würden, um ihre Sorgen vor Gott zu bringen.

Tägliches Glockengeläut

Die Glocken der St. Stephani-Kirche laden weiterhin zum Gebet ein: Die traditionelle Gebetsglocke ruft wie immer täglich um 12 Uhr und um 18 Uhr zum Innehalten und zum Vaterunser auf. So kann auch eine Gemeinschaft entstehen, die zwar nicht am gleichen Ort, aber zumindest zur gleichen Zeit verbunden betet. Auch sonntags um 11 Uhr läuten die Glocken und rufen die Menschen zu einem Gottesdienst zu Hause auf. Unter dem Stichwort „ Andachten“ kann auf der Homepage der Kirchengemeinde auch schon die erste Andacht angehört werden.

Offen für Gebetsanliegen

Pastorin Kettler hält sich jeden Abend um 18 Uhr und sonntags auch um 11 Uhr in der Kirche auf und zündet die Osterkerze zum Gebet an. Wer ein persönliches Gebetsanliegen hat, kann es ihr per Mail, Anruf oder Brief mitteilen. Nach dem Abendläuten spielen täglich Bläser und Bläserinnen des Posaunenchores vom Turm einen Choral und tragen damit Hoffnung und Verbundenheit nach außen.

Telefonische Kontakte möglich

Die Kirche bleibt weiterhin für die Menschen erreichbar, auch außerhalb der bekannten Sprechzeiten: Bei Fragen, konkreten Hilfeanliegen und seelsorgerlichem Gesprächsbedarf sind die Hauptamtlichen der Kirchengemeinde und Mitglieder des Kirchenvorstandes telefonisch ansprechbar. Auch wer selber praktische Hilfe anbieten möchte, kann sich melden und in eine bereits vorhandene Liste eintragen lassen.

Über diese Kontaktdaten ist die Kirchengemeinde zu erreichen: Pastorin Julia Kettler (0 53 04) 70 47 oder julia.kettler@evlka.de; Diakon Gerd Höper, (05 31) 29 06 09 98 oder gerd.hoeper@evlka.de; Pfarrbüro: Susanne Harms (0 53 04) 90 12 40 oder kg.meine@evlka.de; Homepage: www.kirche-meine.de.

