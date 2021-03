Meine: Das Portas-Gebäude bleibt weiter ungenutzt

Meine

Das ehemalige Portas-Gebäude am Meiner Wiesenweg hat die Gemeinde auf politischen Beschluss hin für zehn Jahre gepachtet. Drei davon sind schon verstrichen – ohne dass man sich für große Teile der Immobilie auf eine Nutzung einigen konnte. Die Verwaltung wagte im jüngsten Bauausschuss einen neuen Anlauf, denn Platzbedarf besteht wohl durchaus für Treffen von Meiner Vereinen als auch für politische Sitzungen und dergleichen.

Viel Geld für ein Gebäude, das der Gemeinde nicht gehört

51 000 Euro setzte die Verwaltung auf Basis einer vorliegenden Fachplanung für Umbauten an. Der zuvor politisch bereits abgelehnte Umbau in einen Bauhof hätte übrigens gut das Fünffache gekostet. Markus Strahl (CDU) bezweifelte jedoch, dass 51 000 Euro ausreichen. Auch Dr. Arne Duncker (Grüne) befürchtete „ein Fass ohne Boden“. Eberhard Stolzenburg (WGM) missfiel, dass „wir so viel Geld in ein Gebäude stecken, das uns nicht gehört.“ Und Ingrid Richter (CDU) sagte, dass man den Fehler, das Gebäude langfristig ohne Ausstiegsklausel zu pachten, nicht heilen könne, indem man noch mehr Geld hineinstecke.

Rund 3 000 Euro Pacht zahlt die Gemeinde monatlich – also noch 252 000 Euro bis zum regulären Vertragsende. Felicitas Nadjib (SPD) plädierte daher für den Umbau und die Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus. Der Ausschuss allerdings sprach sich nach ausführlicher Diskussion mit zwei zu fünf Stimmen dagegen aus.

Die Gemeinde geht das Projekt eines barrierefreien Spielplatzes an

Barrierefrei: Diese Wippe ist für Fußgänger wie für Rollstuhlfahrer geeignet. Quelle: Petra Zottl Archiv

Den Bau eines barrierefreien Spielplatzes für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung beantragte Felicitas Nadjib. Der Ausschuss folgte dem Antrag grundsätzlich. Ausstattung, Kosten und Standort sollen später unter Einbeziehung des Gifhorner Behindertenbeirates erörtert werden.

Die Spielplätze in der Gemeinde Meine sollen nach und nach modernisiert werden. Nadjib beantragte, damit in Ohnhorst und Gravenhorst zu beginnen. Beide Plätze seien sehr klein und böten nur wenig Spielgeräte. Eberhard Stolzenburg (WGM) regte an, einen Spielplatz für beide Orte zu schaffen – und zwar an der Lindenallee. Der Ausschuss empfahl, noch im laufenden Jahr eine Lösung für Ohnhorst und Gravenhorst zu finden.

Für 2 500 Euro soll der Spielplatz in Wedesbüttel – ebenfalls auf Antrag von Nadjib – um ein Kleinkinder-Kletterhaus erweitert werden, beschloss man einstimmig. 20 000 Euro stehen im Haushalt für Spielplatzgestaltung bereit.

Von Ron Niebuhr