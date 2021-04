Meine

Jetzt hat auch die größte Samtgemeinde im Kreis Gifhorn ein eigenes Corona-Schnelltestzentrum. In Meine können sich Bürger ohne Symptome seit Mittwoch in der Turnhalle der Grundschule am Zellberg testen lassen. Der Standort ist nicht unumstritten.

Die offizielle Delegation aus Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn, Landrat Dr. Andreas Ebel und Betreiberfirma-Chef Christian Haertle nimmt jenen Weg, den auch alle zu Testenden nehmen sollen. Sie parken auf dem Skaterplatz am Badeweg, der seit längerem ohne Skatergeräte als Parkplatz genutzt wird, und gehen am Schulgelände vorbei zur Turnhalle. Der Zugang für die Testwilligen ist mit Gitterzäunen vom Schulhof abgetrennt.

Toilettencontainer auf dem Schulhof: Eine Schüler-Kohorte nutzte bislang die Sanitärräume in der Turnhalle, die nun ein Testzentrum ist. Quelle: Sebastian Preuß

Hinter dem Zaun tritt die kommissarische Schulleiterin Marieke Lünsmann an die Besucherschar heran. „Ohne Schnelltest darf niemand das Schulgelände betreten“, sagt sie. Doch Kielhorn, Ebel und Haertle wollen eh ins Testzentrum – aber nicht ohne kurz miteinander zu sprechen. Nach aller Kritik von Eltern und Kommunalpolitik am Standort Schulturnhalle fragt Kielhorn nach. Und Lünsmann antwortet: Ja, es klappe mit dem Toilettencontainer, ja, es gebe Hallennutzungszeiten am Philipp-Melanchthon-Gymnasium.

Schnelltestzentrum in der Meiner Grundschul-Turnhalle: Es startet zunächst mit einem Team, kann aber personell aufgestockt werden. Quelle: Sebastian Preuß

Kritik von Schulleitung, aber auch versöhnliche Töne

Verständnis für die Einrichtung der Turnhalle als Testzentrum? „Jein“, sagt Lünsmann. Immerhin „gehen wir in die warme Jahreszeit“. Das haben Kielhorn und Ebel zuvor gesehen: Als sie noch auf dem Parkplatz standen, kam gerade eine Gruppe Schülerinnen und Schüler vom Außengelände – Bewegungsstunde war angesagt. „Das nächste Mal reden wir miteinander“, sagt Lünsmann versöhnlich. Auch Kielhorn räumt ein, dass es Kommunikationsprobleme gegeben habe. Doch beide Frauen sehen aus, als hätten sie sich wieder vertragen.

Kritik auch vom TSV am Standort Turnhalle Auch der TSV Meine 09 sieht die Einrichtung eines Testzentrums durchaus positiv, aber die Wahl der Sporthalle ist aus Sportler-Sicht nicht tragbar, zumal es Alternativen gibt, die nicht auf den Schultern der Grundschüler ausgetragen würden. Das teilte der Verein jetzt mit. Man nehme den Grundschülern ausgerechnet in der bewegungsarmen Pandemiezeit die Möglichkeit des Schulsports und somit die Möglichkeit, verschiedene Sportarten kennen zu lernen. Die Freude an Bewegung werde ihnen genommen und zudem sei absehbar, dass durch die fremdartige Nutzung der Halle diese auch Schaden nehmen wird. Insbesondere der gerade frisch sanierte Boden sollte im Fokus stehen. Zugleich sei auch der etablierte TSV-Sport betroffen, sodass die Kinder auch noch in ihrer Freizeit darunter leiden müssten, und auch das Angebot für Erwachsene unnötig eingeschränkt, wenn die Halle wieder geöffnet würde. Nachweislich wirke sich Sport positiv auf die Abwehrkräfte aus und verhindere Folgeschäden, nicht nur bei Kindern.

Im Testzentrum dreht sich auch noch einmal kurz das Gespräch um den Standort und das Gemeindezentrum als Alternative. Kielhorn weist noch einmal darauf hin, dass das keine Liegenschaft im Eigentum der Samtgemeinde sei und es unter anderem für Sitzungen gebraucht werde.

Vier Stunden habe der Aufbau der Inneneinrichtung gedauert, sagt Adrian Kitta vom Testzentrums-Team. Im Falle eines Umzugs könnte man also sehr schnell ab- und wieder aufbauen. Aber das ist wohl erst einmal Theorie. Da sei noch nichts beschlossen, sagt Kielhorn auf AZ-Nachfrage.

Noch mehr Hinweise auf Standort geplant

Zehn Anmeldungen gebe es für den ersten Tag, sagt Kitta. „Wir gehen davon aus, dass Leute auch spontan vorbei kommen.“ Deshalb ist zunächst ein zweiköpfiges Team vor Ort, sagt Haertle. Bei Bedarf sei die Kapazität schnell aufzustocken. Das Angebot werde sich noch herum sprechen. „Ich habe noch Banner bestellt.“ Die würden dann im Ort aufgehängt. „Wir sind bestrebt, den Leuten zu erklären, wo wir sind.“

Öffnungszeiten und Anmeldung Das Meiner Testzentrum in der Turnhalle der Grundschule am Zellberg ist montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, Samstag von 10 bis 16 Uhr. Anmeldungen unter Tel. (0 172) 53 80 560 Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr oder www.coronaschnelltest-meine.de.

Ziel: Kommende Woche in jeder Samtgemeinde ein Testzentrum

„Ich bin froh, dass wir jetzt auch in der größten Samtgemeinde im Kreis ein Testzentrum haben“, sagt Ebel. „Unser Ziel ist es, im Verlauf der kommenden Woche in jeder Samtgemeinde ein Testzentrum anzubieten.“ Auch Kielhorn ist froh, in ihrem Beritt ein Angebot unterbreiten zu können. Man wisse nicht, wozu in Zukunft Schnelltests nötig sein würden. Sollten sie Voraussetzung beispielsweise für einen Restaurantbesuch oder ein Sportangebot sein, müssten Papenteicher nicht extra vorher nach Gifhorn fahren.

Von Dirk Reitmeister