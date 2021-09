Meine: 16-Jähriger kommt verbotenerweise mit dem Traktor zur Schule

Meine

Am Dienstagmorgen überwachten Beamte der Polizei Meine den Verkehr der Schulwege am örtlichen Gymnasium. Dabei fiel ihnen ein Traktor auf, der von einem jungen Mann gefahren und nahe der Schule abgestellt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nur über die Führerscheinklassen L und T verfügt und somit den Traktor nur für landwirtschaftliche Zwecke fahren darf, was hier nicht der Fall war. Sowohl gegen den jungen Mann als auch gegen die Halterin des Fahrzeugs wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von der AZ-Redaktion