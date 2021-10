Bechtsbüttel

„Total schrecklich, was da passiert ist.“ Björn Pamperin, Pressesprecher von Erixx, kann kaum in Worte fassen, wie sehr das Regionalbahnunternehmen dieses Unglück mitnimmt. Am Sonntagmorgen näherte sich ein Erixx auf dem Weg von Braunschweig nach Gifhorn dem Bahnübergang bei Bechtsbüttel.

Mann wollte Hund aus dem Gleisbett retten

Dort hielten sich ein Mann (56) sowie seine Frau (55) mit ihrem Hund auf. Der Vierbeiner riss sich unvermittelt los und rannte auf die Gleise. Um den Hund dort weg zu holen, sprang der 56-Jährige ins Gleisbett. Der Rettungsversuch endete tödlich. Vor den Augen der Ehefrau erfasste der Regionalzug Mann und Hund. 40 Zugpassagiere wurden von der Freiwilligen Feuerwehr evakuiert. Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um die Frau und die Fahrgäste.

Betriebsintern überprüfe Erixx in dem Fall genau, was Geschwindigkeit und Sicherheitsmaßnahmen angehe. Für die unabhängige Prüfung werde routinemäßig die Bundespolizei eingeschaltet, so Pamperin.

Deshalb gibt es keine weiteren Ermittlungen

Ebenfalls üblich bei tödlichen Unfällen: Die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein. Am Montagnachmittag meldete Erste Staatsanwältin Christina Wotschke, Pressesprecherin des Landgerichts Hildesheim: „Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um einen tragischen Unglücksfall, bei dem keine weiteren Ermittlungen geführt werden, da der Hergang eindeutig und das Verschulden geklärt ist.“

Von Andrea Posselt