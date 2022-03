Mahnwache: Meiner gedenken der Opfer des Krieges in der Ukraine

Meine

Mehr als 120 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Meine trafen sich jetzt zu einer Mahnwache für die Ukraine. Der Friedensaufruf wurde von einer privaten Initiative mit Unterstützung von Ratsmitgliedern, der Kirche, den Landfrauen und der Flüchtlingshilfe gestartet. Unter dem Motto: „Mahnwache für Frieden und Solidarität und gegen jede Form der Aggression und Propaganda“ kamen die Meiner auf dem Marktplatz zusammen. Als Symbol des Mitgefühls und zum Gedenken an die Opfer des grausamen Krieges wurden Kerzen entzündet. Platziert auf einem etwa sechs Meter großen Peace-Symbol wurde so ein leuchtendes Zeichen für Frieden in der Ukraine gesetzt. Auch ukrainische Fahnen waren zu sehen sowie Plakate gegen den Krieg.

Schweigeminute für die Opfer des Krieges

Ein Zeichen für den Frieden: Die Mahnwache auf dem Meiner Marktplatz. Quelle: privat

Das Ratsmitglied Felicitas Nadjib fand emotionale Worte gegen den Krieg in der Ukraine und bekundete Mitgefühl für die ukrainische Bevölkerung. Ein Angriff auf die Ukraine sei auch ein Angriff auf unsere Demokratie und unsere Werte. Pastor Dr. Willy Manzanza von der katholischen Kirche in Meine betonte, dass Krieg bereits in den Köpfen der Menschen beginne. Mit einer Schweigeminute wurde allen, die unter dem Krieg und seinen Folgen leiden müssen, gedacht.

Die Initiatoren waren sichtlich bewegt von der großen Resonanz der Aktion: „Wir mussten einfach etwas unternehmen und unseren Gedanken Ausdruck verleihen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen zu dieser sehr kurzfristig organisierten Mahnwache kommen“, sagte Felicitas Nadjib.

Auch am nächsten Mittwoch, 16. März, ist wieder eine Mahnwache für Frieden in der Ukraine auf dem Marktplatz in Meine geplant.

Von der AZ-Redaktion