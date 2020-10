Vordorf

Für die Feuerwehr Vordorf steht in Kürze der zweite große Moment in diesem Jahr bevor. Nachdem sie im August das neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank in Betrieb übernommen hat, wird sie auch bald in das neue Feuerwehrhaus umziehen. Beide Ereignisse müssen wegen der Pandemie ohne Feier auskommen. Das tut etwas weh.

Schranktür für Schranktür wächst die Küche heran in diesen Tagen. Es ist eine der letzten Baustellen im neuen Feuerwehrhaus in Vordorf. „Ansonsten ist das meiste abgearbeitet“, sagt Papenteichs Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn. Zwei Feuerwehrleute bekommen noch eine Einweisung in die neue Heizung, sagt Ortsbrandmeister Christian Schnelle. „Das ist eine Wärmepumpenanlage.“ Da könne eine Einweisung nicht schaden, denn sie arbeite anders als eine normale Heizung, wie man sie vom Eigenheim kenne. „Wir warten nur noch auf die Schließanlage.“ Ohne Schlüssel das Haus zu beziehen, wäre eben schlecht. Aber danach werde es so weit sein, freut sich Schnelle.

„Das ist eine Steigerung um 200 Prozent“, sagt der Ortsbrandmeister, wie er die Verbesserung zum bisherigen Domizil bewertet. Künftig hat die Feuerwehr Vordorf 455 Quadratmeter Platz, genug für beide Fahrzeuge. Bisher sind die Fahrzeuge an zwei Standorten untergebracht – im alten Gerätehaus und in einer extra angemieteten Garage 30 Meter weiter. Der Schulungsraum ist im Keller der Schule.

Mit großer Feier wird es nichts – vorerst

Der Umzug wäre schon eine ausgelassene Party wert, doch wegen Corona wird er mit kleinem Besteck über die Bühne gehen, sagt Schnelle. „Das wird leider nichts mit einer großen Feier. Die soll aber so bald wie möglich nachgeholt werden.“ Irgendwann im kommenden Jahr. Weder das noch jene Bauverzögerung im vorigen Winter können die Freude Schnelles und seiner Leute auf das neue Domizil wirklich trüben. „Wir sind sehr zufrieden.“

Suche nach Dachdecker hat Zeit gekostet

Vor allem die Suche nach einem Dachdecker – das Gewerk musste die Samtgemeinde zweimal ausschreiben, um überhaupt Angebote zu bekommen – hat die Bauarbeiten ins Stocken gebracht. „Zu Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten“, räumt Kielhorn ein. Aber auch sie mag ein positives Fazit ziehen. Vor allem, weil die Samtgemeinde im 1,2-Millionen-Euro-Budget geblieben sei.

Das neue Auto ist schon da

Mit umziehen wird dann auch das neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank, das die Wehr im August übernommen hat. Bei früheren offiziellen Terminen an der Baustelle des Hauses flachsten die Vordorfer gern über Wetten, die abgeschlossen werden könnten. Wie die meisten habe er auf das Auto gesetzt, schmunzelt Schnelle. Dessen Hersteller habe seine angekündigten 13 Monate Lieferzeit dann auch eingehalten. Kielhorn nimmt es sportlich: „Das Auto hat gewonnen.“

