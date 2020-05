Opfer der Brandserie trifft auf den Angeklagten

Papenteich

Sie war dankbar, dass er für sie da war. Der 42-Jährige aus der Nachbarschaft half im Garten und rund um den Bauernhof, als ihr Ehemann schwer erkrankte. Jetzt traf die 64-jährige Frau den Mann im Landgericht Hildesheim wieder. Der 42-Jährige wird verdächtigt, auch die Scheune der 64-Jährigen in Brand gesetzt zu haben im Rahmen der Brandserie im Papenteich.

„Wir hatten ein gutes Verhältnis, es gab nie Streit“, sagte die Frau als Zeugin vor Gericht aus. Seit Herbst 2016 habe er sie durch nachbarschaftliche Hilfe unterstützt. Als die Brandserie in Meine und Umgebung anfing, habe sie große Angst vor Feuer gehabt, so die Frau weiter. Am Pfingstsonntag 2019 sei sie beruhigt ins Theater nach Braunschweig gefahren, da sie eine Brandwache für ihren Hof in Grassel organisiert hatte: Es war der hilfsbereite 42-Jährige. Als sie gegen 22.30 Uhr zurückkam, sah sie den 42-Jährigen auf ihrem Brunnenring sitzen und hörte zeitgleich die Sirenen. Froh sei sie in dem Moment gewesen, den 42-Jährigen als Unterstützung zu haben. In den folgenden Wochen hielt sie auch mit anderen Nachbarn Brandwache. Die Angst habe sie nicht losgelassen, so die Frau weiter. Sogar Brennholz, das in ihrer Scheune lagerte, habe sie verschenkt. Auch der 42-Jährige bediente sich, holte Ende Juli einen Hänger voller Holz aus der Scheune. Als am 3. August ein Gartenhaus im Ort in Flammen aufging, wurde die 64-Jährige abends sogar noch von der Feuerwehr beruhigt. Auf einer Kontrollfahrt war ihnen nichts aufgefallen.

„Die schlimmste Nacht meines Lebens“

„Dann kam die schlimmste Nacht meines Lebens“, so die 64-Jährige unter Tränen. Erst hörte sie gegen zwei Uhr morgens ein Knistern, dann sah sie Flammen aus ihrer Scheune schlagen. Hätte sie Feuerwehr nicht so gut gehandelt, dann wären ihr Haus und sie selbst wohl nicht mehr da, davon ist die Frau überzeugt. Gerüchte im Dorf machten dann die Runde – verantwortlich für die Brände wurde der 42-Jährige gemacht. Als Zeuge wurde auch der 38-jährige Schwiegersohn der 64-Jährigen gehört. In der Nacht habe er schlurfende Schritte auf einem kleinen Verbindungsweg zwischen seinem und dem Hof seiner Schwiegermutter gehört. Eine Gestalt sei aus Richtung des Hauses der 64-Jährigen gekommen. Er habe nur kurze Hosen und einen Kapuzenpulli erkannt. Wenig später brannte die Scheune. „Am Brandort habe ich später den Angeklagten in kurzen Hosen und Kapuzenshirt gesehen“, so der Zeuge weiter.

Verdächtig kam der 42-jährige Angeklagte auch einer weiteren Zeugin vor. Der Polizistin fiel am 23. Juni bei ihrer privaten Joggingrunde durch die Feldmark zwischen Abbesbüttel und Grassel ein Mann auf. Der saß auf einer Bank mit Blickrichtung zu einem Scheunenbrand. Bei einer Lichtbildvorlage durch Kollegen erkannte die Polizistin den Angeklagten.

Am Rande der Verhandlung machte der Verteidiger auf widersprüchliche Zeugenaussagen aufmerksam. So notierten Nachbarn in einem Beobachtungsprotokoll vom 9. Juni, dass um 22.22 Uhr im Haus des Angeklagten Licht anging. Zeitgleich will die 64-jährige Zeugin den 42-Jährigen auf ihrem Hof gesehen haben. Der Verteidiger kündigte eine Erklärung seines Mandanten für den nächsten Verhandlungstermin am 4. Juni an.

Von Bettina Reese