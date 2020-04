Bei manchem Rethener hat nur der Frust eine große Brandbreite

Rethen

Eklatante Schwächen der Internetversorgung vor allem auf dem Land bringt die Corona-Krise an den Tag. Wer weit weg vom nächsten Verteilerkasten im Homeoffice arbeitet und sich den Anschluss auch noch mit online lernenden Kindern teilen muss, bekommt das zu spüren. Mit drei weiteren Mitstreitern hat Tobias Bäustmann aus Rethen jetzt die Bürgerinitiative internet@38533 für schnelleres Internet in der Gemeinde Vordorf gegründet.

Die Uhr tickt für Tobias Bäustmann. Im Sommer will er seinen Bachelor-Abschluss machen – statt in der Uni in Braunschweig wegen Corona nun zuhause. Doch er fragt sich, wie das von zuhause aus klappen soll. Denn ihm stehen nur zwei Megabyte Datenübertragung zur Verfügung, die er sich mit seinen Eltern teilen muss. Seine tägliche Home-Uni-Arbeit sei damit eine unerträgliche Geduldsprobe.

Anzeige

Zur Galerie Schnelles Internet gebe es für viele Einwohner nur auf dem Papier: Das ist die Kritik der Bürgerinitiative internet@38533 in der Gemeinde Vordorf. Sie setzt sich für einen Glasfaser-Ausbau ein.

Große Datenpakete aus E-Books runterladen und dann bearbeitet wieder hochladen, damit der Prof drüber schauen kann: „Das dauert ellenlang“, sagt Bäustmann. Online-Vorlesung oder Videokonferenz? Vergiss es. Was ihn richtig nervös macht: „Ich bin gerade dabei, meine Bachelor-Arbeit zu schreiben.“ 50 Seiten plus Anhänge: „Das dauert Stunden, bis es hochgeladen ist“, winkt Bäustmann verzweifelt ab.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bäustmann ist Telekom-Kunde. Sein Anbieter hatte im Oktober 2017 medienwirksam einen Verteilerkasten mit Vectoring-Verfahren präsentiert. Doch vom schnellen Internet kommt bei ihm bis heute nichts an. Er kritisierte schon ein halbes Jahr später, im Februar 2018, dass 25 Prozent der Telekom-Kunden keinen Glasfaser-, sondern einen müden Kupferkabelanschluss hätten.

Teile Rethens – im Südosten der Ortschaft – und der Gemeinde Vordorf bedient auch der Anbieter Archenet. Aus Sicht Bäustmanns keine Alternative. Archenet versorge über ein Richtfunknetz. „Das ist nicht mehr zeitgemäß.“ Denn je mehr Leute an diesem Netz hingen, desto geringer werde die Bandbreite für jeden einzelnen.

Der Landkreis kann nicht helfen

Trotz alledem gehört die Gemeinde Vordorf nicht zur Zielgruppe des Breitbandausbaus des Landkreises Gifhorn, der gerade in seinem fünften und letzten Vermarktungsgebiet, der Samtgemeinde Papenteich, nach Interessierten fragt. Sein Projekt läuft mit Bundes- und Landesmitteln, weshalb er nur so genannte weiße Flecken, also unversorgte Gebiete, anschließen dürfe, so Landrat Dr. Andreas Ebel. Vordorf gelte als schwarzer Fleck, als mit schnellem Internet versorgt.

Giffinet braucht viele zahlungswillige Interessenten

Der Partner des Landkreises, der Betreiber Giffinet, dürfe allerdings einen eigenwirtschaftlichen Ausbau auch in schwarzen Flecken vornehmen – dann eben nicht mehr öffentlich gefördert. Dafür aber müssten aus betriebswirtschaftlicher Sicht möglichst viele Interessierte bei Giffinet einen Glasfaseranschluss bestellen, damit sich das rechne.

Darauf zielt auch die Bürgerinitiative von Bäustmann und seinen Mitstreitern. „Wir wollen die Leute informieren.“ Die BI habe nicht nur einen offenen Brief an Bürgermeisterin Monika Kleemann geschrieben, sondern erstelle einen Flyer und habe 28 Gewerbebetriebe in der Gemeinde mit Bitte um Unterstützung angeschrieben.

Lesen Sie auch:

Von Dirk Reitmeister