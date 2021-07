Lagesbüttel

Zwei Verletzte, einer davon schwer, forderte der Brand des Dachstuhl eines Hauses am Samstag Mittag in der Straße Asthoop in Lagesbüttel. Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr, unter anderem ein Drehleiterwagen der Braunschweiger Berufsfeuerwehr, war im Einsatz. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spezialklinik nach Hamburg geflogen.

Laut Angaben eines Pressesprechers der Gifhorner Kreisfeuerwehr erfolgte die Alarmierung um 11.57 Uhr. Zwei Löschzüge der Gemeindefeuerwehr Papenteich mit Kräften aus Lagesbüttel, Rothemühle, Walle, Groß Schwülper, Meine, Rethen und Vordorf rückten aus. Die Einsatzleitung hatte zunächst Lagesbüttels Brandmeister Dominic Pietsch, später übernahm Gemeindebrandmeister Peter Chlebik.

Brandopfer in Hamburger Klinik geflogen

Bei Eintreffen der Feuerwehr hätten sich keine Personen mehr im Haus befunden. Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar hatte das Gebäude bereits verlassen. Nach ersten Erkenntnissen wies der Mann schwere Verbrennungen auf und wurde nach Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber Christoph 4 in eine Hamburger Klinik für Brandopfer geflogen.

Die Löscharbeiten am Haus gestalteten sich schwierig. Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Hannes Keihe mussten erste Trupps von Atemschutzgeräteträgern ihren Einsatz aufgrund der starken Hitzeentwicklung im Haus abbrechen. Die Brandbekämpfung erfolgte in Folge von außen vom Boden aus und nach Eintreffen eines nachalarmierten Drehleiterwagens der Feuerwehr Braunschweig auch von oben.

Weiteren Löschzug nachalarmiert

Nachalarmiert wurde im laufe des frühen nachmittags auch noch der dritte von vier Löschzügen im Papenteich, um ausreichend Atemschutzgeräteträger für die weiteren Löscharbeiten zur Verfügung stellen zu können.

Von Jörg Rohlfs