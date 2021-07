Lärmbelästigung am Bahnhof Rötgesbüttel: Gibt es jetzt Lösungen für die Probleme?

Rötgesbüttel

Laufende Motoren, laute Lautsprecherdurchsagen, Zugpfeifen: Den Anwohnern des Bahnhofs in Rötgesbüttel reicht es schon länger. Jetzt hatte die Gemeinde eine Diskussionsveranstaltung mit ihnen sowie Vertretern der Bahn und des Regionalverbandes anberaumt. Das Ergebnis: Arbeitsaufträge an letztere und deren Zusagen, sich zu kümmern.

Für den Regionalverband hatte sich Detlef Haßelmann, Teamleiter Personennahverkehr, auf den Weg nach Rötgesbüttel gemacht, für das Unternehmen Erixx Nick Flock, Leiter Verkehrsnetz. Die Deutsche Bahn fehlte allerdings trotz Zusage in der Runde. Bürgermeister Hermann Schölkmann: „Ziel sollte sein, Verständnis zu entwickeln – die Bürger für die Verantwortlichen und umgekehrt.“ Ein Ziel, das angesichts der konstruktiven Diskussion erst einmal erreicht sein dürfte. Ob die weiteren Ziele, nämlich die Lösungen der Probleme, ebenfalls erreicht werden, liegt jetzt in den Händen der Verantwortlichen.

Das sind die Themen, die die Anwohner umtreiben

Thema laufende Dieselmotoren: Dieselloks, die tagsüber ebenso wie nachts 10, 20, 25 Minuten mit laufenden Motoren auf dem Bahnhof stehen, nerven die Anwohner. Die Vibrationen seien körperlich in den Häusern zu spüren, hieß es aus der fast 30-köpfigen Anwohnerrunde, die zur Diskussionsveranstaltung gekommen war. Grund seien die ständigen Verspätungen – laufen die Motoren weiter, könne der Zug schneller durchstarten. Laut Nils Flocke hat das technische Gründe. Unter 5 Grad sowie über 25 Grad Celsius müssten die Motoren laufen, wenn der Zug steht. Ansonsten gebe es eine Dienstanweisung, die Motoren auszuschalten, wenn der Zug länger als fünf Minuten stehe. Flocke versprach, die Lokführer zu informieren – und er versprach Begleitfahrten durch die Vorgesetzten, um zu sehen, „was da so abläuft.“ Abhilfe für Zeiten, in denen die Temperaturen höher oder tiefer liegen und die Züge nur fünf Minuten stehen würden, konnte er aber nicht zusagen.

Thema Quietschen: Einige Züge halten in Rötgesbüttel mit quietschenden Bremsen, andere rollen leise aus. Ähnlich sieht es beim Anfahren aus, so die Anwohner. Von 20 Sekunden und mehr ist die Rede, in denen das Quietschen anhalten soll. Haßelmann: „Ich bin mit der Bahn angereist und kann das bestätigen.“ Hier setzt Flock wie bei den laufenden Motoren darauf, die Lokführer auf die Umstände hinzuweisen – denn ein Ausrollen und sanftes Anfahren ohne Quietschen sei Bestandteil der Ausbildung und Arbeitsanweisungen. Haßelmann will zudem die Deutsche Bahn anschreiben – denn möglicherweise könnten auch Maßnahmen am Gleismaterial notwendig sein.

Thema Lautsprecherdurchsagen: Die Anwohner hätten gerne eine andere Lösung als die lauten automatischen Ansagen, die vor allem bei Verspätungen nachts den Schlaf rauben. Laut Haßelmann sei ein generelles Abschalten nicht möglich – dadurch würde man Menschen mit Behinderungen nicht mehr erreichen. Die Deutsche Bahn hatte bereits zugesagt, die Lautstärke zu drosseln. Da will Haßelmann jetzt nachfragen, ob das passiert ist – denn nach Aussage der Anwohner ist das offenbar nicht der Fall. Geprüft werden soll zudem, ob die Lautsprecher in eine andere Richtung ausgerichtet werden können, damit der Schall nicht direkt in die Siedlung geht. Und es soll geprüft werden, ob die Durchsagen von den Zügen her auch tagsüber leiser gestellt werden können. Für Nachtfahrten sei das bereits erfolgt.

So sieht die Zukunft der Strecke aus Noch fahren Dieselloks auf der Strecke zwischen Braunschweig und Uelzen – und damit auch durch Rötgesbüttel. Bedient wird die Strecke im Stundentakt. Doch beides könnte sich in den kommenden Jahren ändern. Geplant ist, auf der Strecke einen Halbstundentakt einzuführen. Der würde – wenn es sonst keine Veränderungen beim Betrieb gibt – für noch mehr Lärmbelästigung sorgen. Doch wird es wirklich so kommen? Eine Elektrifizierung der Strecke setzt voraus, dass der Halbstundentakt kommt, macht Detlef Haßelmann, Teamleiter Personennahverkehr beim Regionalverband, klar. Sonst sei der Umbau auf Stromantrieb nicht wirtschaftlich darzustellen. Derzeit laufe eine Untersuchung, ob Strom ab 2029 die Antriebsart auf der Strecke sein soll. Bis dahin laufen die derzeitigen Vereinbarungen. Das Problem: Loks laufen über einen Zeitraum von 30 Jahren – damit sie sich rentieren. Die derzeit eingesetzten Dieselloks sind Baujahr 2014. Sollte es also zu einer Elektrifizierung kommen, müsste geklärt werden, ob die Loks anderweitig Verwendung finden könnten, denn sonst wären sie wohl bis 2034 zwischen Braunschweig und Uelzen im Einsatz. Um die Strecke zu elektrifizieren, müsste sie auch an einigen Stellen ausgebaut werden, damit die Züge dort schneller fahren können. Denn der derzeitige Streckenzustand lässt keinen Halbstundentakt zu. Schon jetzt, beim Stundentakt, kommt es regelmäßig zu Verspätungen, welche die Züge nicht aufholen können – und sollen, so Nils Flocke, Leiter Verkehrsnetz bei Erixx. Denn durch solche „Aufholjagden“ würden genau die Situationen entstehen, die für die Lärmbelästigung sorgen, gegen die die Rötgesbütteler gerade ins Feld ziehen. Erste Pläne für den Ausbau gibt es bereits. So soll 2026/2027 der Halt in Isenbüttel kommen – doch der wird erst möglich, wenn vorher an der Strecke was passiert, so Haßelmann.

Thema Zugpfeifen: Das sei laut Nils Flock von Erixx nur zu Warnzwecken erlaubt, wenn Personen an der Strecke stünden, dann aber zwingend notwendig. Ansonsten sei es streng verboten. Die Lokführer sollen noch einmal darauf hingewiesen werden.

Lärmschutzgutachten soll überprüft werden

Thema Lärmschutzwand und Lärmschutzgutachten: Der Bau einer Lärmschutzwand war schon einmal im Gespräch, wurde aber nach den Ergebnissen des Lärmschutzgutachtens nicht weiter verfolgt. Stefan Konrad regte den Bau jetzt wieder an. „Die kann man natürlich bauen. Doch wer bezahlt sie? Die Bahn wahrscheinlich nicht, wenn sie laut Gutachten nicht notwendig ist“, sagt Haßelmann. Bürgermeister Schölkmann sagte zu, prüfen zu wollen, wer eine Messung zur Überprüfung der am Schreibtisch errechneten Werte des Schallgutachtens vornehmen könnte – und was das kosten würde. „Das ist aber noch kein Versprechen, dass die Gemeinde eine solche Messung bezahlt“, betonte er.

Von Thorsten Behrens