Vordorf

Mit zahlreichen Themen rund um den Verkehr befasste sich Vordorfs Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Zum Beispiel ging es um Tempo 30 für die Landesstraße 321 innerhalb Rethens.

Sebastian Mehlmann (SPD) verwies auf den Vorstoß der Gemeinde Schwülper, ebenfalls Tempo 30 innerorts durchzusetzen. Vorbild sei Wettmershagen, wo Tempo 30 innerorts auf der L 321 bereits gilt. Erforderlich sei zunächst, der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel aktuelle Verkehrsdaten vorzulegen. Dafür braucht es eine Zählung, die beim Landkreis Gifhorn zu beantragen ist. Zudem sei bei einem Ortstermin mit der Wolfenbütteler Behörde der Straßenzustand in Augenschein zu nehmen. Bürgermeisterin Monika Kleemann hielt das für möglich: „Das tut keinem weh. Das können wir machen.“

Für Rätselraten sorgte eine Schranke auf dem Mühlenweg im Wald

Zuhörer Tobias Bäustmann begrüßte das, denn „der Verkehr nimmt immer mehr zu. Die Autos rasen mit 80 bis 100 Sachen durch den Ort“. Auch wegen der steigenden Lärmbelästigung müsse dringend etwas passieren, wies er auf „rumpelnde Lastwagen“ hin, die „das ganze Haus vibrieren lassen“. Neben Tempo 30 sollte man die in Teilen gerade Straße so verschwenken, dass sie weniger zum Rasen einlädt. Vor allem nachts sei sie eine Rennstrecke.

Für Rätselraten sorgte eine Schranke auf dem Mühlenweg im Wald nahe Vordorf. „Wir wissen nicht, wem sie gehört“, sagte Kleemann. Die Verwaltung habe bereits erwogen, sie abzubauen. Denn gebraucht werde sie dort nicht. Frank Engeler (SPD) regte an, sie so umzubauen, dass sie dauernd offen steht. Das sei kostengünstiger. Eine Entscheidung dazu soll in der kommenden Sitzung fallen.

Radweg zwischen Adenbüttel und Rethen: Kritik gibt es an dem Bordstein an der Einmündung Heinrichstraße in Rethen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Was den neuen Radweg gefährlich macht

Der Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Adenbüttel und Rethen endet an der Ecke Heinrichstraße und Hestern an einem Hochbord. Der sei kaum zu erkennen, das sei „gefährlich“, bemängelte Horst Piksa (SPD): „Entweder man stürzt oder man weicht ruckartig auf die Straße aus und wird von Autos umgefahren.“ Man sollte den Bordstein absenken, um ein Weiterfahren auf dem Gehweg zu ermöglichen, beantragte er. Parteikollege Sebastian Mehlmann erklärte dazu, dass der Landkreis einen kombinierten Geh- und Radweg dort mangels Breite nicht erlaube und sich daher auch nicht an den Kosten fürs Absenken des Bordsteins beteiligen wolle. „Trotzdem sollten wir ihn absenken. Da haben wir andernorts ja auch gemacht.“

Gespräch mit Landkreis gesucht

Telse Dirksmeyer-Vielhauer sagte, dass die CDU den Bordstein ebenfalls absenken wolle – wegen der Kinder, die „bis zum Alter von zwölf Jahren auf dem Gehweg fahren müssen“. Diese Pflicht führe aus ihrer Sicht auch dazu, dass der Landkreis als Bauherr des Radweges die Kosten fürs Absenken des Bordsteines zu tragen hat. Der Ausschuss verständigte sich darauf, mit dem Landkreis zu sprechen.

Weitere Themen im Bauausschuss Der Vordorfer Bauausschuss hatte neben Verkehr noch weitere Themen auf der jüngsten Tagesordnung: Die alte Ölheizung im Vordorfer Gasthaus Zur Post hat im Winter ihren Geist aufgegeben. Bisher sei das nicht weiter ins Gewicht gefallen, da wegen der Pandemie der Saalbetrieb ruht, sagte Dr. Gerd Jung (CDU). Man wollte für 8000 Euro eine neue Gasheizung einbauen lassen, ein Monteur fand sich trotz Ausschreibung nicht. Der beauftragte Fachplaner habe jetzt aber einen Installateur an der Hand. Der Ausschuss empfahl einstimmig, noch in diesem Jahr die Heizung von Öl auf Gas umzustellen und zu prüfen, inwieweit dafür Fördermittel abrufbar sind. Die Samtgemeinde Papenteich plant, die Sportsituation für die Grundschulen zu verbessern. Alle Schulsporthallen sollen auf den gleichen Standard gebracht werden, sagte Sebastian Mehlmann. Profitieren würde davon auch die Vordorfer Sporthalle. Der SPD-Politiker beantragte daher, dass die Gemeinde für die Samtgemeinde finanziell in Vorleistung tritt. So könnte die Planung – trotz fehlender Haushaltsmittel der Samtgemeinde – schon in diesem Jahr beginnen. Der Ausschuss stimmte geschlossen zu, obgleich Telse Dirksmeyer-Vielhauer (CDU) die Euphorie ein wenig bremste: „Die Samtgemeinde möchte eine Lösung für alle Hallen entwickeln. Das wird schon einige Zeit dauern.“ Bestenfalls starte die Planung 2021, „gebaut wird aber sicherlich noch nichts in diesem Jahr“. Einen Antrag, den B-Plan Gewerbegebiet II in Vordorf dahingehend zu ändern, dass auf einer Grünfläche Pferdehaltung möglich ist, lehnte der Ausschuss ab. „Ursprünglich war die Fläche als Pferdeweide gedacht“, sagte Bürgermeisterin Monika Kleemann. Inzwischen musste man aber einen Teil für ein Regenrückhaltebecken nutzen. Und die Restfläche sei für Pferde leider zu klein. Der Ausbau des Glasfasernetzes durch die Firma Deutsche Glasfaser schreite zügig voran, berichtete Kleemann. Vorgesehen sei zudem, einen historischen Radwanderweg anzulegen, der alle Ortsteile der Gemeinde verbindet. Dafür sollen Wirtschaftswege saniert werden. „Fördermittel sind uns bereits bewilligt worden“, hoffte Kleemann das Vorhaben bis Ende des Jahres realisieren zu können.

Fahrbahn-Schwelle vor Eickhorster Spielplatz

Der Eickhorster Spielplatz liegt in einer Tempo-30-Zone. Doch Schilder allein bringen nicht alle Autofahrer dazu, ihr Tempo zu drosseln. Karl-Ulrich Amme (parteilos) sprach sich für Bodenschwellen aus: „Damit haben wir gute Erfahrungen in Rethen gemacht.“ Bürgermeisterin Monika Kleemann tritt zwar „immer für mehr Sicherheit auf unseren Straßen“ ein, gab aber zu bedenken, dass Schwellen den Verkehrslärm merklich erhöhen. Mehr als eine Schwelle sollte man daher nicht auf die Fahrbahn setzen. Da Autos in beide Richtungen zu schnell fahren, empfahl Dr. Gerd Jung (CDU), eine Schwelle auf Höhe des Spielplatzes so breit zu bauen, dass sie nicht umfahren werden kann. Der Ausschuss stimmte zu.

Den Rückbau einer Pflanzinsel und die Veränderung der Straßenplanung im Eickhorster Christian-Gaus-Weg lehnte der Ausschuss einstimmig ab. Denn die Straße sei bewusst als ebene Multifunktionsfläche ohne Gehwege und Parkbuchten angelegt worden, erklärte Kleemann. Piksa sah es genauso: „Wir brauchen dort Verkehrsberuhigung. Trotz Tempo 30 fahren viele zu schnell.“

Von Ron Niebuhr