Schwülper

Gleich zwei neue Radwege will der Landkreis Gifhorn bei Groß Schwülper bauen. Dann hätten alle Straßen, die in diesen Ort führen, so einen an ihrer Seite. Der Bau soll bei beiden Projekten noch in diesem Jahr starten.

Die Ost-West-Achse L 321 hat bereits an beiden Enden Groß Schwülpers Radwege – von Rethen kommend und auch von Westen aus Richtung Rothemühle, Harvesse und B 214. Nun sind die Kreisstraßen aus Richtung Neubrück und Walle an der Reihe.

Anzeige

Noch steht der Grunderwerb für die Strecke nach Neubrück aus

Entlang der K 54 und K 55 von Groß Schwülper bis nach Neubrück baut der Landkreis in Kooperation auf etwa 1,4 Kilometern Länge einen 2,5 Meter breiten Radweg. „Die Vermessung wurde vorgenommen“, so Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter zum Stand der Dinge. Das Vorhaben müsse noch mit dem Fachbereich Umwelt, dem Landschaftsplaner und dem Planungsbüro wegen der Trassenführung abgestimmt werden. Und: „Der Grunderwerb ist noch sicherzustellen.“ An anderen Punkten ist dagegen schon der Haken dran: „Die Vereinbarung mit dem Landkreis Peine und der Gemeinde Groß Schwülper ist bereits erfolgt“, so Walter.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Bau soll ab November erfolgen. Der Landkreis schätzt die Kosten der Baumaßnahme auf 700 000 Euro und erwartet Zuschüsse aus dem Topf des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes GVFG. Mit welchen Behinderungen ist während der Bauzeit zu rechnen? „Inwieweit eine Umleitungsstrecke für die Autofahrer ausgewiesen werden muss, steht im derzeitigen Planungsstadium noch nicht fest“, sagt Walter.

„Das ist dann die einfachste Verbindung.“ Aus Sicht von Wolfgang Harder vom Radfahrer-Verband ADFC wäre der Weg eine gute Alternative für Neubrücker, die in Groß Schwülper mit seinen Einkaufszentren, Apotheken und Ärzten etwas erledigen wollen, und Schüler aus Didderse, die zur Oberschule wollen. Der touristische Radweg von Neubrück durch den Wald nach Groß Schwülper sei streckenweise sehr sandig und damit beschwerlich zu befahren – aus Sicht Harders keine attraktive Alltagsverbindung.

Ein Lückenschluss zwischen Walle, Lagesbüttel und Schwülper

Auch aus dem Süden soll man bald Groß Schwülper auf einem straßenbegleitenden Radweg erreichen können. Östlich entlang der K 104 von Walle will der Landkreis Gifhorn auf 700 Metern Länge einen 2,5 Meter breiten Radweg bauen. Das wäre ein Lückenschluss zwischen der K 56 von Walle nach Lagesbüttel und Groß Schwülper. Walter: „Sämtliche Planungsleistungen zur Realisierung des Radwegneubaus sind eingeleitet. Der Baubeginn wird noch in diesem Jahr erfolgen.“ Der Landkreis schätzt die Baukosten auf etwa 400 000 Euro.

Weiterer Radweg geplant: Auch zwischen Walle und Groß Schwülper will der Landkreis Gifhorn eine Lücke schließen. Quelle: Lea Rebuschat

Bei der Gelegenheit will der Landkreis an der Stelle gleich noch etwas erledigen: „In einem Teilabschnitt wird hier auch die entstandene Fahrbahnabsenkung der K 104 beseitigt“, sagt Walter. Das wird wohl noch einmal 120 000 Euro kosten.

Von Dirk Reitmeister