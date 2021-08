Schwülper

Der Kulturverein Papenteich lädt ein zum Konzert mit Broom Bezzums am Samstag, 4. September, ab 20 Uhr im Bürgerhaus Groß Schwülper. Powerful New Folk steht auf dem Programm.

Broom Bezzums ist eine der aufregendsten und originellsten Folkbands in Deutschland. Mit ihrer zeitgenössischen Interpretation von Folkmusik haben sie bereits dreimal den deutschen Rock- und Poppreis gewonnen. Die beiden Energiebündel Mark Bloomer und Andrew Cadie zelebrieren eine energische, unterhaltsame und musikalisch aufregende Live-Show, mit viel Witz und einem unerwartet vollen Sound. Sie berühren gleichzeitig das Herz, stimmen nachdenklich und laden zum Tanzen ein. Im ersten Moment bezirzen sie das Publikum mit dem konzentrierten Zauber eines traditionellen Liebesliedes. Im nächsten starten sie in eine Gospel-durchzogene Stevie Wonder Coverversion, untermalt von perkussiver Geige und einer Gitarre als Trommel! Der Zuhörer hat kaum Zeit, wieder Atem zu holen, bevor Broom Bezzums ein Potpourri von Reels mit beeindruckend schnellem Geigenspiel einsetzt, dann gekonnt in einen Latin Groove auf der Gitarre überleitet, bis schließlich die Bass-Drum einsetzt und so dem Publikum keine andere Chance lässt als mitzuklatschen und zu tanzen. Broom Bezzums sind geborene Entertainer. Sie singen aus dem Herzen und spielen aus der Seele. Der Vorverkauf läuft, Tickets sind für 17 Uhr zu haben, an der Abendkasse kosten sie 20 Uhr.

Von der AZ-Redaktion