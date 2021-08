Rothemühle

Nach den Ferien wird sich für Emely Hnida aus Rothemühle einiges ändern. Die 18-jährige Schülerin kommt in den Abi-Jahrgang. Doch das ist nicht das einzige Aufregende, was demnächst auf eine der jüngsten Kandidatinnen im Landkreis zukommt. Die junge Frau kandidiert auch für den Gemeinderat Schwülper. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben daran einen wesentlichen Anteil – auch was die Partei angeht, für die Hnida sich entschieden hat.

Zusammenbrechende Apps und schlechtes bis gar nicht vorhandenes Breitband auf den Dörfern: „Wir haben viel verpasst“, sagt Emely Hnida, Gymnasiastin an der Kleinen Burg in Braunschweig, zur Schulzeit in Pandemiezeiten. „Wir hatten wenig Möglichkeiten, unseren Lehrplan einzuhalten.“ Das Homeschooling habe nicht so funktioniert, wie es sollte.

Von der Kritik der FDP an der Situation fühlte sich Hnida am ehesten angesprochen. Im März dieses Jahres ist sie in den Ortsverband Gifhorn Süd eingetreten. „Selbstbestimmung und Freiheit sollten die Grundbausteine unserer Gesellschaft sein. Das sind die Prinzipien der FDP“, schreibt sie auf der Homepage der Partei. Damit identifiziert sie sich. Dass sie sich auch für mehr E-Ladesäulen für die Mobilität von morgen einsetzen will, müsse ja kein exklusives Thema für grüne Politik sein. „Wir müssen uns alle damit beschäftigen.“

Die 2003 in Zittau geborene und in Leipzig aufgewachsene Gymnasiastin hat sich schon früh für Politik interessiert. Plenarsitzungen verfolgen gehört dazu. „Ich habe früh angefangen, meine eigene Meinung zu vertreten.“ Auch zu den Corona-Maßnahmen von Bund und Land. Schnell stellte sie fest, dass sie da mit der FDP und ihrer Lockdown-Kritik konform geht.

Corona zeigt, „dass wir weiter kommen müssen“

„Das Thema Bildung liegt mir am Herzen“, sagt die Schülerin. Und die Digitalisierung. Corona habe „gezeigt, dass wir da weiter kommen müssen“. Einen Treffpunkt für junge Leute, zum Beispiel mit einer Skater-Anlage, fehlt ihrer Ansicht nach in der Gemeinde. Am besten mit freiem W-Lan. „Dafür kämpfen Schüler ja auch an ihren Schulen.“

Spenden sammeln für Brot für die Welt – und mehr

Engagiert für andere ist Hnida schon länger. Bei der Kirche organisiere sie Jugendgottesdienste, sammle Spenden für Brot für die Welt und begleite Jugendfahrten. „So wurde ich auch erzogen.“ Nun geht sie mit dem kommunalpolitischen Engagement einen Schritt weiter. Der Eintritt in die FDP „hat für mich sehr viel Verantwortung bedeutet“, sagt Hnida. „Damit habe ich mich schon ein paar Wochen beschäftigt.“ Die Kandidatur für den Gemeinderat kommt nun noch hinzu. Der Ortsverband – die FDP ist im bisherigen Gemeinderat nicht vertreten – habe sie einstimmig auf Listenplatz drei gewählt.

Von Dirk Reitmeister