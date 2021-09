Samtgemeinde Papenteich

Im Süden nicht viel Neues: Im Papenteicher Samtgemeinderat könnte es rechnerisch bei der bisherigen Aufteilung Gestaltungsgemeinschaft aus SPD; CDU und Grünen auf der einen und Wählergemeinschaft auf der anderen Seite bleiben. Allerdings gibt es einige Verschiebungen – und eine neue Partei seit der Kommunalwahl am Sonntag.

Die Hoffnung der mit großer Mehrheit wiedergewählten Samtgemeindebürgermeisterin Ines Kielhorn, dass ihre Wählergemeinschaft im Samtgemeinderat mehr Gewicht bekommen möge, hat sich nicht erfüllt. Während Kielhorn persönlich 60 Prozent der Stimmen holte, schaffte ihre Gruppierung im entscheidenden Gremium nur 14,60 Prozent – weniger als 2016 (21 Prozent). Die WGP verliert somit zwei Sitze und hat künftig nur noch fünf.

Das ärgert auch Fraktionschef Hermann Schölkmann. „Ich denke nicht, dass wir schlechte Politik gemacht haben.“ Er führt vor allem einen Effekt für das magere Ergebnis an: Vor fünf Jahren noch hatte die populäre Kielhorn auch für den Samtgemeinderat kandidiert und der WGP somit jede Menge Stimmen beschert. Das war diesmal nicht so.

„Ich habe noch nie erlebt, dass ein Wahlkampf so intensiv und offensiv geführt wurde wie von der SPD. Die haben richtig Dampf gemacht“, gesteht Schölkmann den Mitbewerbern anerkennend zu.

Bewegung bei den Gemeinderäten Bei den Gemeinderäten im Papenteich hat es Bewegung gegeben. Spannend dürfte es vor allem in Meine werden. Gleich drei Parteien kommen in Meine auf sechs Sitze: CDU (27,46 Prozent), SPD (25,69) und WGM (25,40). Und alle drei haben Bürgermeister-Ambitionen. Eine jeweilige Koalition mit den Grünen, die vier Stimmen haben, würde für sie nicht reichen. Irgendeine Partei müsste also ihren Bürgermeister „opfern“, um eine Mehrheit im Gemeinderat bilden zu können. Wachwechsel in Vordorf: Dort hat die SPD um Frank Engeler mit acht Sitzen die absolute Mehrheit geholt, die bisherige Bürgermeisterin Monika Kleemann und ihre CDU sind damit abgewählt. Absolute Mehrheit in Rötgesbüttel: Hermann Schölkmann und die WiR haben dort mit sieben Sitzen die absolute Mehrheit. Koalitionen sind in Schwülper (Wahlsieger SPD bekommt acht Sitze), Didderse (Wahlsieger SPD mit vier Sitzen) und Adenbüttel (Wahlsieger MGA mit fünf Sitzen) nötig.

Viel zufriedener äußert sich Wolfgang Stindl von den Grünen, die sich von vier auf sechs Stimmen im Samtgemeinderat (von 12,7 auf 18,28 Prozent) gesteigert haben. Er lobt die bisherige Zusammenarbeit mit SPD und CDU als Gestaltungsgemeinschaft. Theoretisch könne dieses Bündnis weiter laufen, doch festlegen wollte er sich noch nicht. Erst einmal stehen interne Beratungen an. „Wir müssen sondieren, wie wir weiter machen.“

Von 26,4 auf 25,24 Prozent: Unzufrieden ist Telse Dirksmeyer-Vielhauer, Chefin der CDU-Samtgemeinderatsfraktion, die künftig mit acht einen Sitz weniger hat als bislang. „Keine Ahnung, worauf das zurückzuführen ist.“ Auf die eigene Arbeit ihr zufolge eher nicht. „Es lief sehr gut im Papenteich.“ Und das habe an der Gestaltungsgemeinschaft im Rat gelegen, weniger an der Arbeit der Samtgemeindebürgermeisterin.

Die Räte in der Samtgemeinde Papenteich Das ist die künftige Zusammensetzung des Papenteicher Samtgemeinerats: CDU (8): Telse Dirksmeyer-Vielhauer, Markus Strahl, Monika Kleemann, Timm Brandes, Ingrid Richter, Markus Maier, Bianca-Ireen Rautenberg, Fabian Rohde. SPD (12): Randolf Moos, Brigitte Brinkmann, Frank Engeler, Ute Heinsohn-Buchmann, Uwe-Peter Lestin, Stefan Konrad, Frank Kastner, Sebastian Mehlmann, Kerstin Cohrs-Streloke, Dr. Ulrich-Dieter Standt, Antje Thomsen, Carl Justus Kruse. Grüne (6): Dr. Arne Duncker, Heike Schaper, Anke Reinemann, Wolfgang Stindl, Renate Kopka, Steffen Brandt. AfD (2): Frank Lange, Sandra Warnecke. WGP (5): Katharina Kielhorn, Patriz Brünsch, Alexander Jankowski, Hermann Schölkmann, Eberhard Stolzenburg. FDP (1): Nick Nalewaja. Die Zusammensetzung der Gemeinderäte: Adenbüttel (11 Sitze): CDU (1): Michael Cordes. SPD (1): Tobias von Gostomski. ULA (1): Birgit Upmann. GfG (3): Dr. Ludwig Munzel, Martin Bartens, Katharina Hoffmann. MGA (5): Doris Pölig, Daniela Krämer, Hannes Keihe, Jessica Rolfs-Rübensaat, Waltrud Gaidischki. Meine (23): CDU (6): Markus Strahl, Theodor Eggers, Ingrid Richter, Bianca-Ireen Rautenberg, Olga Svidler, Eva Schmidt. SPD (6): Ute Heinsohn-Buchmann, Tim Stein, Felicitas Nadjib, Dr. Lisa Schwarz, Dr. Ulrich-Dieter Standt, Katrin Bergien. Grüne (4): Dr. Arne Duncker, Peter Penkalla, Anke Reinemann, Dagmar Koenig-Deutsch. WGM (6): Patriz Brünsch, Katharina Kielhorn, Alexander Thormann, Eberhard Stolzenburg, Werner Auerbach, René Berggrün. Einzelwahlvorschlag: Hans-Georg Reinemann. Rötgesbüttel (13): SPD (5): Stefan Konrad, Frank Kastner, Mike Losekamm, Norbert Knorr, Christine Weber. Grüne (1): Andreas Jakob. WiR (7): Hermann Schölkmann, Frank Schlimme, Arne Brömer, Oliver Schacht, Anja Heuke, Christel Masson, Marcel Zawarty. Schwülper (21): CDU (5): Gernot Wegener, Sonja Kersten, Markus Maier, Michael Lutz, Sascha Guhr. SPD (8): Brigitte Brinkmann, Uwe-Peter Lestin, Udo Voges, Britta-Maria Büttner, Barbara Klausmeyer, Talene Wiards-Reißmann, Hans-Joachim Bethge, Detlef Elxnat. Grüne (4): Heike Schaper, Natascha Heumann, Frank Kubaric, Stefan Domke. AfD (1): Frank Lange. WGS (2): Alexander Jankowski, Nicole Lorenz. FDP (1): Henrik Lindau. Vordorf (15): CDU (5): Monika Kleemann, Harald Isermeyer, Telse Dirksmeyer-Vielhaueer, Ina Steinhof, Dr. Gerd Jung. SPD (7): Franke Engeler, Horst Piksa, Tobias Bäustmann, Sebastian Mehlmann, Torben Müller, Linda Schulz, Sabrina Hebenstreit. Grüne (2): Andrea Henze, Fredegar Henze. AfD (1): André Deneser. Didderse (11): CDU (3): Peter Groepler, Christian Müller, Sibylle Sunke. SPD (5): Randolf Moos, Antje Thomsen, Jonas Przygodda, Johannes Heidermann, Bernard Valeton. Grüne (2): Michael Ludwig, Christian Sonntag. Einzelwahlbewerber: Ursula Warnecke.

Bekenntnis zu Gestaltungsgemeinschaft aus SPD, CDU und Grünen

Dirksmeyer-Vielhauer macht keinen Hehl daraus, dass die CDU gern die Zusammenarbeit mit SPD und Grünen fortsetzen würde. Das sei im Vorfeld in ersten Gesprächen auch so vereinbart worden. Festgeklopft werden könne das aber erst in den nun anstehenden Treffen intern und extern.

35,6 Prozent 2016, jetzt 33,69 Prozent – aber es gibt weiterhin zwölf Sitze: Damit bleibt die SPD größte Fraktion. Chef Randolf Moos war am Montag telefonisch nicht zu erreichen. Bereits am Wahlabend hatte er die bisherige Zusammenarbeit der Gestaltungsgemeinschaft gelobt, für die er als Samtgemeindebürgermeister-Kandidat ins Rennen gegangen war.

AfD jetzt im Papenteicher Samtgemeinderat vertreten

Mit zwei Mandaten ist jetzt auch die AfD im Samtgemeinderat vertreten, ebenso mit jeweils einem Sitz in den Gemeinderäten Schwülper und Vordorf. AfD-Kreischef Stefan Marzischewski-Drewes: „Wir sind in der Fläche angekommen.“

Von Dirk Reitmeister