Rötgesbüttel

Eine Kandidatin, drei Kandidaten – zwei von vier wollen wieder gewählt werden, die anderen beiden fordern heraus: Die Wählergemeinschaft Papenteich stellte jetzt in Rötgesbüttel ihr Spitzenpersonal für die Kommunalwahl im September vor.

Keine Überraschung mehr ist, dass Ines Kielhorn Samtgemeindebürgermeisterin bleiben will. Kontinuität hat sie sich auch in Sachthemen vorgenommen: „Wir haben starke Gemeinden, wir wollen, dass das so bleibt.“ Ein wichtiges Thema sei auch die Feuerwehr. Trotz Corona sei es gelungen, den Bau der neuen Feuerwehrhäuser in Vordorf und Grassel voran zu bringen. Als nächstes steht in absehbarer Zeit der Neubau in Rötgesbüttel an.

Hermann Schölkmann, Fraktionsvorsitzender der WGP im Samtgemeinderat, sieht eine zweite originäre Aufgabe der Samtgemeinde in den Schulen. Und auch da stehe der Papenteich gut da, etwa bei der Digitalisierung. „Das läuft.“

Schölkmann selbst tritt in Rötgesbüttel wieder als Bürgermeisterkandidat an. In der kommenden Wahlperiode sieht er den Schwerpunkt der kommunalpolitischen Arbeit in der Dorferneuerung. „Wir planen, den Festplatz neu aufzustellen.“ Darüber hinaus will er Seniorenwohnen im Ort haben.

Meine: Eigener Kandidat nach Bruch mit der SPD

In Meine geht die Wählergemeinschaft mit Patriz Brünsch als Bürgermeisterkandidat in die Kommunalwahl. Der 38-jährige Grasseler war vor fast 20 Jahren als Unabhängiger – damals auf der Liste der CDU – im Gemeinderat. „Für uns steht die Lebensqualität an oberster Stelle. Dazu gehören Infrastruktur und Nachhaltigkeit bei der Bauland-Bewirtschaftung“, nennt er Ziele. Darüber hinaus sieht er Schwerpunkte in der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit. Einen eigenen Kandidaten aufzustellen begründete Eberhard Stolzenburg mit dem Scheitern der Gruppe mit der SPD nach der Hälfte der laufenden Wahlperiode. Es habe „nicht harmonisiert“.

Wechsel von der CDU zu den Unabhängigen

Kein neues Gesicht, aber unter neuer Fahne: Der ehemalige Christdemokrat Alexander Jankowski will für die Wählergemeinschaft den Bürgermeisterposten in Schwülper holen und für die Unabhängigen wie Stolzenburg und Frank Schlimme wieder in den Kreistag. Er sei nach seinem Rückzug aus der Fraktion vor zwei Jahren nun Ende März auch aus der Partei ausgetreten, da er schon immer seine eigene Meinung vertreten habe. Seine Ziele für die Bürgermeister-Arbeit in Schwülper: „Mehr Kommunikation und Transparenz.“ Wer als Bürger eine Frage stelle, solle auch schnell eine Antwort bekommen. Und wenn eine Arbeitsgemeinschaft Ideen für die Dorferneuerung entwickle, sollte die Politik diese dann nicht doch über den Haufen werfen.

Was ist mit den drei weiteren Gemeinden?

Didderse und Vordorf bleiben von der Wählergemeinschaft unbeackert. Dort habe niemand „seinen Hut in den Ring geworfen“. Was Adenbüttel angehe, sei man zu einer Zusammenarbeit bereit, sagt Schölkmann. Dort gebe es allerdings mehrere Unabhängigen-Fraktionen. „Die sind noch in der Entscheidungsfindung.“

Von Dirk Reitmeister