Bei einem Baumunfall nahe Adenbüttel ist ein Autofahrer am Sonntagabend schwer verletzt worden. Warum er von der Fahrbahn der Gifhorner Straße kurz vor dem Ortseingang abkam, ist noch unklar. Viele Helfer waren vor Ort, unter anderem auch das Team des Rettungshubschraubers Christoph 30.

Um 19.51 Uhr hörten Anwohner in Adenbüttel einen lauten Knall und alarmierten die Rettungsleitstelle in Gifhorn. Als die ersten Profis am Unfallort eintrafen, hatte ein Ersthelfer den verunglückten Fahrer bereits aus dem Wrack befreit, teilte die Polizei vor Ort mit. Doch der beherzt zupackende Autofahrer ist offenbar kein Zeuge, er kam erst nach dem Unfall an der Stelle vorbei.

Zahlreiche Helfer im Einsatz: Bei diesem Baumunfall nahe Adenbüttel war auch Rettungshubschrauber Christoph 30 vor Ort. Quelle: Michael Franke

Unfallfahrer kam nach links von der K 56 ab

Der 23-jährige Unfallfahrer aus Hannover dürfte nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Richtung Adenbüttel unterwegs gewesen sein. Wenige Hundert Meter vor dem Ortsschild kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, der Ford Focus knallte frontal gegen einen Straßenbaum. Die Beamten vor Ort mochten gesundheitliche Ursachen nicht ausschließen. Hinweise auf eine Ablenkung habe es nicht gegeben.

Auch Rettungshubschrauber Christoph 30 vor Ort

Die Feuerwehren aus Adenbüttel, Meine und Groß Schwülper waren vor Ort im Einsatz. Sie hielten sich löschbereit für den Fall der Fälle, klemmten die Batterie des Unfallwagens zur Sicherheit ab und betreuten den Verletzten, bis die beiden Rettungswagen und Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfenbüttel eintrafen. Die Kreisstraße 56 musste zwischen Adenbüttel und der Siedlung Heseberg gesperrt werden.

Von Dirk Reitmeister