Ärger in Didderse: Mobbing-Vorwürfe spalten Feuerwehr

Didderse

Würde er zum Dienst gehen, er hätte Unwohlsein und Bauchschmerzen. Damit begründet Didderses stellvertretender Ortsbrandmeister Dirk Brandes, seit etlichen Wochen dort nicht mehr zu erscheinen. „Ich nehme meine Verpflichtungen zurzeit nicht wahr. Aus gesundheitlichen Gründen.“ Brandes sieht sich gemobbt und ausgegrenzt. Der Knatsch in den eigenen Reihen beschäftigt die Didderser Wehr inzwischen seit anderthalb Jahren.

Der Kern der Geschichte spielte sich bei einer Dienstversammlung im Juni 2018 ab. Vor versammelter Mannschaft habe eine Feuerwehrkameradin ihn in einer „familieninternen Angelegenheit“ zur Rede stellen wollen. Doch das habe in einer Feuerwehr-Versammlung nichts zu suchen, sagt Dirk Brandes. Zum Schluss musste er sich ein böses A-Wort von der Kameradin anhören.

Gut gemeinte Aktion endet mit bösem Wort

Die familieninterne Angelegenheit drehte sich laut Timm Brandes, Ortsbrandmeister und jüngerer Bruder seines Stellvertreters, um die Tochter von Dirk Brandes, die ebenfalls in der Feuerwehr sei. Die Kameradin habe versucht, vermittelnd einzugreifen – was wohl gründlich daneben gegangen ist. „Sie hat es gut gemeint und dann ein falsches Wort verwendet.“

„Wem kann ich im Einsatz noch vertrauen?“

Der Vorfall sollte ungeahnte Konsequenzen nach sich ziehen. Die Tischdecke ist offenbar völlig zerrissen – mit Folgen wie Parteienbildung, die in einem Dorf unumgänglich sind. Offenbar stehen viele Didderser auf der Seite der Frau – Dirk Brandes sieht sich inzwischen intern so angegangen, dass er sich fragt: „Wem kann ich im Einsatz noch vertrauen?“

„Das Kommando muss handeln“

Für Samtgemeinde-Bürgermeisterin Ines Kielhorn ist das dennoch kein Grund, Dirk Brandes’ Wunsch nach offizieller Beurlaubung nachzukommen. Damit würde sie in die Kompetenzen des Kommandos eingreifen. Das komme für sie nicht in Frage. „Ich bin immer gern bereit, Hilfestellung zu leisten. Ich bin aber an die Satzung und das Brandschutzgesetz gebunden.“ Sie sieht hier eine andere Institution gefragt: „Das Kommando muss handeln.“

Gesprächsangebote gab es

„Ich habe Gespräche angeboten“, sagt Kielhorn. Doch die seien nicht zu Stande gekommen. Auch weil Dirk Brandes sie an Bedingungen geknüpft hätte. In der Tat hat er gewisse Vorstellungen: eine Entschuldigung der Kameradin in genau so einem großen Kreis wie damals. Außerdem forderte er, sie aus dem Dienst zu nehmen. Immerhin sehe er von einer Strafanzeige wegen des A-Worts ab, weil sie eine „verdiente Feuerwehrfrau“ sei.

Weiterhin Lust auf Feuerwehr

Warum zieht Dirk Brandes nicht von sich aus Konsequenzen – Rücktritt vom Posten, Austritt aus der Wehr –, um einfach seine Ruhe zu haben? 35 Jahre Feuerwehr „schmeißt man nicht einfach hin“, der Typ sei er nicht, sagt er. Die Flinte ins Korn zu werfen wäre keine Lösung des Konflikts.

Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es?

Doch nehmen ihm vielleicht andere eine Entscheidung ab? Timm Brandes nennt eine Abwahl durch das Kommando als eine Möglichkeit. „Ein Weg, den ich mir nicht wünsche.“ Denn Dirk Brandes sei nicht nur sein Bruder, sondern mit ihm in sachlich-fachlichen Fragen „auf einer Wellenlänge“, schätzt der Ortsbrandmeister die Mitarbeit seines Vizes.

Stimmung auf beiden Seiten gedrückt

Timm Brandes sieht sich in der Zwickmühle. Er hofft, dass sich doch noch alle mal zusammen setzen und reinen Tisch machen würden – spätestens bis zur Hauptversammlung im Februar. Doch die Situation sei schwierig. Die Stimmung sei auf beiden Seiten „gedrückt“.

Eine verfahrene Situation, ist sich auch Kielhorn bewusst. „Ich wünsche mir, dass möglichst alle einen Umgang finden, wie es miteinander weiter gehen kann.“

Von Dirk Reitmeister