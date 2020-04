Was bekommen Eltern von der Gemeinde Meine erstattet?

Meine

Bekommen Eltern in der Gemeinde Meine die Kita-Mittagessenpauschalen und die Krippengebühren für die Zeit des Corona-Shutdowns erstattet? Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann hat schon Ideen, doch ohne den Gemeinderat und seine Gremien laufe da nichts. Und wann die tagen können, steht in den Sternen.

Immer am Ende eines Monats, zuletzt am 28. März, wird in Meine abgerechnet. Im März gab es bislang die Hälfte der Leistung, denn bis Mitte jenes Monats lief noch der Betrieb in den Einrichtungen, so Heinsohn-Buchmann. Deshalb haben die Eltern für Mittagessen in den Krippen 45 und für das in den Kindergärten 65 Euro bezahlt – aber nur die Leistung für 22,50 beziehungsweise 32,50 Euro erhalten. Für den April sei bislang noch nichts abgebucht, das sei erst am 28. April fällig.

Keine Lösung ohne Ratsbeschluss

„Ich habe mir schon eine Lösung überlegt“, sagt Heinsohn-Buchmann. Sie kann sich vorstellen, den Eltern die Pauschale für die ausgefallene Zeit zu erstatten – oder es ihnen zu überlassen, den Betrag dennoch zu zahlen als Spende für die Caterer-Betriebe, die nun mit Einnahmeausfällen belastet seien. Doch eine einsame Entscheidung ist in Meine nicht drin: „Dafür brauche ich einen Ratsbeschluss.“

Mit Samtgemeinde abstimmen

Auch was die Erstattung der Krippengebühren angeht, bei der die Gemeinde mit der Samtgemeinde Papenteich gerade im Gespräch sei. Meine sollte sich, so Heinsohn-Buchmann, daran orientieren, wie es die Samtgemeinde mit den Gebühren für den Hort halte, um eine einheitliche Linie zu fahren.

Video-Sitzungen als Alternative?

Doch einen Ratsbeschluss herbei zu führen ist in Corona-Zeiten mit Kontaktverboten gerade schwierig. Um die Weiterführung der politischen Arbeit gab es in den vergangenen Wochen schon Debatten. So forderten Ratsmitglieder um Dr. Arne Duncker unter anderem eine Dringlichkeitssitzung des Verwaltungsausschusses als Notparlament in Form von Videokonferenzen. Doch da winkt Heinsohn-Buchmann einmal mehr ab. „Das halte ich nicht für praktikabel.“

Aus Fehlern anderer Kommunen lernen

Zum Einen könne die Öffentlichkeit bei den öffentlichen Sitzungen der Fachausschüsse und des Rates in einer Videoschaltung schwer gewährleistet sein. Andererseits sei so eine Videokonferenz wiederum nicht so sicher abgeschirmt, dass eine Nichtöffentlichkeit gewährleistet sei. „Bei den Sitzungen müssen wir persönlich da sein“, sagt Heinsohn-Buchmann. Das habe die Verwaltung bereits geklärt und sei aus Fehlern anderer Kommunen in anderen Landkreisen schlau geworden. Dort habe es Beschlüsse in nicht öffentlichen Notsitzungen gegeben, die wieder einkassiert wurden und nun wiederholt werden müssten. Wann die Politik tagen könne, müsse man abwarten – das lasse sich vielleicht nach Ostern einschätzen.

Eltern können Stundungsantrag stellen

Für die Eltern geht es jedoch um etwas, gerade bei den Krippengebühren, räumt Heinsohn-Buchmann ein. „Er sind schon erhebliche Beträge, das will ich nicht abstreiten.“ Eltern hätten die Möglichkeit, einen Stundungsantrag zu stellen. Sollte dieser berechtigt sein, werde die Gebühr nicht eingezogen.

